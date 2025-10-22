日本首位女首相高市早苗提出“强大日本”构想并开启核潜艇开发之路

21日就任日本首位女首相的高市早苗新任首相已制定国防政策，旨在通过保有具备“新一代推进力”的新型潜艇来牵制中国。此举被推测可能为核动力潜艇布局铺垫，同时各界关注27日访日的美国总统唐纳德•特朗普是否将与高市早苗首相就潜艇议题进行对话。特朗普总统于20日（当地时间）在华盛顿白宫会见澳大利亚总理安东尼•阿尔巴内塞时表示，“AUKUS（美国-英国-澳大利亚安保同盟）”可成为对华遏制手段。他同时证实“已在推进”向澳大利亚转移核动力潜艇技术。有预测认为，若特朗普为加强对华施压而默许日本保有核潜艇，韩国、台湾等地可能相继跟进，东亚地区或将出现“核多米诺现象”。高市早苗首相此前于20日与第二大在野党日本维新会达成联合组阁协议，并公布了政治、经济、国防等12个领域的核心政策。高市政权特别在国防领域明确表态“将推进配备新一代推进力与垂直发射系统（VLS）的潜艇保有政策”，确立了可搭载远程导弹并实现长期潜航的新型潜艇建设目标。这是日本政府首次将新型潜艇正式纳入国防政策。不过有担忧指出，若日本正式启动核动力潜艇研发，不仅将引发韩国、台湾等东北亚地区，甚至欧盟（EU）等全球范围内展开核动力潜艇研发竞赛。此举亦可能对韩美日三国合作产生不小影响。强调重建“强大日本”的高市政权同时推进情报机构改革。计划将首相直属的“内阁情报调查室”和“内阁情报官”升级，于明年分别新设“国家情报局”与“国家情报局长”。此外还决定在2027年底前成立专司对外情报搜集的“对外情报厅”（暂称），职能类似英国秘密情报局（MI6）。高市早苗在当天众议院首相指名选举首轮投票中获465票中的237票，超过半数（233票）直接当选第104任首相暨首位女首相。日本股市于20、21日连续两日刷新历史最高纪录。韩国外交部21日表示：“将与日本新内阁保持紧密沟通，为延续韩日关系积极势头开展合作。”东京=黄仁灿 常驻记者、金成模记者 hic@donga.com、mo@donga.com