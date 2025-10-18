20多岁信用关注人群激增——切勿落入“柬埔寨陷阱”



随着生活物价和房价上涨、就业难等重叠，很多青年刚迈出社会第一步就陷入了债务的陷阱，无法摆脱。以今年6月底为基准，5大商业银行的家庭贷款滞纳率中，20多岁人群平均为0.41%，在所有年龄段中最高。以某商业银行7月份为基准，20岁以下贷款者的信用贷款滞纳率为0.8%，是30-50多岁人群的两倍以上。拖欠6个月以上学费贷款的青年也接近5万人，累计年债额超过2500亿韩元。



因3个月以上无法偿还金融公司的贷款而沦为“信用受关注者”（以前称“信用不良者”）的青年也在剧增。截至去年7月底，被备注为信用受关注者的20多岁年轻人达6.6万人，比2年半前增加25.3%。同期，全体信用受关注者增加8%，而20多岁人群增至3倍。被排除在制度性金融体系之外的青年们，正在为筹措急用资金而叩响非法私人金融的大门。



要想偿还债务，就要有正经的工作赚钱，但就业形势却非常渺茫。据国家数据处透露，上个月15-29岁青年层的雇佣率为45.1%，连续17个月呈下降趋势。虽然最近整体雇佣情况有所改善，但唯独青年的工作岗位持续干旱。即使好不容易找到工作，大部分也是临时工、合同工等收入低和不稳定，由于大企业偏好经验职，想要获得优质的新职员工作岗位，越来越难如登天。



最近韩国人在柬埔寨被绑架、监禁的案件剧增，根本原因是部分年轻人想轻松赚大钱的私欲，但同时也与因就业失败而绝望的青年们容易被“提供高收入工作岗位”的诱惑所吸引有关。据称，一些受被催还债困扰的年轻人，就因为对方承诺扫清债务而选择前往柬埔寨。不稳定的就业和收入、飞涨的住房和生活成本、不断增加的债务，为青年易于陷入犯罪诱惑创造了环境。



为了走投无路的青年们，政府应该进行债务重组、恢复信用等量身定性的支持。从根本上讲，应放宽阻碍企业投资和雇佣的限制，为青年创造更多优质的工作岗位。不能放任失去梦想的青年沦为“犯罪预备军”。

