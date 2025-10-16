周末麟蹄Speedium将举办汽车竞赛庆典

周末，江原道麟蹄郡将同时举办一场让汽车运动爱好者欢欣鼓舞的庆典。现代汽车表示，将于18日和19日两天内在麟蹄Speedium与麟蹄郡共同举办“麟蹄世界房车节”，届时将同时举行现代N节、国际汽车联合会（FIA）TCR世界巡回赛兼TCR亚洲赛等汽车运动赛事。其中，FIA TCR世界巡回赛是首次在韩国举行的TCR世界巡回赛。TCR是一种汽车制造商制作竞赛车辆并销售给各赛车车队形式的汽车运动世界巡回赛。今年从5月起已在墨西哥、西班牙、意大利、葡萄牙、澳大利亚等地进行了5轮比赛，麟蹄将举行第6轮比赛。各国参赛车队从现代汽车、日本丰田、德国奥迪等共8家制造商制造的竞赛车辆中选择一种参赛。为赛事提供伊兰特N TCR（国内名Avante N TCR）竞赛车辆的现代汽车方面表示，这是该赛事首次在韩国举行。在现代N节中，IONIQ 5 N和Avante N等竞赛车辆将进行速度竞争。作为单一车型竞争的汽车运动，这是国内赛事中规模最大的。为聚集而来的汽车运动爱好者准备的活动也丰富多彩。准备了可以亲自在赛道起点等处见到参赛车辆和选手的“网格步行”项目、乘坐巴士环绕赛道的“赛道野生动物园”、乘坐专业驾驶员驾驶的Avante N车辆体验赛道的“N出租车”、无线遥控模型汽车“RC车体验”等体验项目。现代汽车方面表示：“为纪念首次在国内举行的FIA TCR世界巡回赛，将举办让所有来访者都能欢欣鼓舞的活动。”李沅柱 takeoff@donga.com