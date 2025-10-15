拉面、炒年糕、炸鸡齐上阵 韩国食品企业盛情款待庆州APEC峰会

在亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议（以下简称APEC峰会）会场，韩国食品及外食企业将用韩国食品招待各国代表团。据政府和业界14日消息，将于本月29日至11月1日在庆尚北道庆州举行的APEC峰会期间，CJ第一制糖、农心、校村F&B、富昌制果等企业将作为赞助商参与。CJ第一制糖将提供包括“必品阁（Bibigo）”和“嗨拌（Hetbahn）”等主要品牌产品共计2万个，具体品类包括必品阁炒年糕、海苔零食、嗨拌速食杯饭、栗子等。这些产品将放置在为参会人员设立的“韩国食品站”及60处住宿场所。农心与奈飞动画《K-POP恶魔猎人》合作，提供了1万份印有该动画角色包装的辛拉面。富昌制果计划在活动期间每天准备至少3000人份的核桃糕。东亚大冢则提供了包括罐装饮用水“The Masinda”在内的宝佳适（Bacchus）、Narangd Cider汽水等5万瓶饮品。校村F&B将在活动现场提供校村炸鸡产品。时尚企业也积极参与赞助支持。由Hago House运营的Matin Kim于10日签署了关于APEC峰会官方赞助的业务协议。Matin Kim将提供卡包和帆布包作为赞助物品。首尔乐天酒店将负责峰会午餐和晚餐等主要活动的餐饮服务。今年6月，乐天酒店度假村曾针对庆州地区住宿业从业者开展了专业培训和考察学习项目。APEC峰会官方赞助商喜乐健（Ceragem）将在会场各处设置15台脊柱管理医疗设备和按摩椅等，供参会者体验按摩服务。金多妍记者 damong@donga.com