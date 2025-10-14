金宇彬透露三个愿望：健康活到百岁、生活富足，第三个暂不公开

“我的三个愿望是：第一，希望包括我在内的所有亲友都能健康活到百岁；第二，希望包括我在内的所有亲友都能经济充裕、生活富足直至百岁；至于第三……”13日，在首尔钟路区的一家咖啡馆，演员金宇彬（36岁）在谈及个人愿望时，列举三项后稍作停顿。他在奈飞（Netflix）剧集《许愿吧，精灵》中饰演了沉睡千年后重返人间的灯神精灵，面对未竟的第三个愿望，他微笑回应：“暂且保留。”本剧是曾执笔《阳光先生》、《黑暗荣耀》等作品的金恩淑作家重返浪漫喜剧领域的回归之作，未播先热。然而，剧中穿梭前世今生的叙事线索被部分观众评价为略显松散。对此，金宇彬表示：“作品本身蕴含的故事情节极为丰富，出现此类看法实属自然。无论观众持何种观点，只要给予剧集关注并真诚反馈，我都深表感激。”自2011年凭借电视剧出道以来，金宇彬通过参演金恩淑作家2012年作品《绅士的品格》及2013年作品《继承者们》等，逐步成长为顶级明星。此次是继《继承者们》后时隔十二年再度与金恩淑合作，金宇彬坦言：“我始终欣赏金恩淑作家独特的幽默感。此次拍摄体验令人珍惜，甚至心生‘不忍拍完’之感。”“若拍摄任务繁重，演员难免产生‘何时能完工’的焦虑，但本次创作却让我对每一场戏都倾注珍惜之情。金恩淑作家长期关注我的表演历程，这对角色塑造想必有所裨益。于我而言，整个拍摄过程如同获得量身定制的剧本，既从容又愉悦。”由于此次饰演的是虚构角色“灯神”，金宇彬作为演员进行了深入探讨。他阐释道：“鉴于角色非人类的特质，我认为其外形装扮、言语风格乃至反应模式均需突破常规。甚至通过调整体型以强化非人感，力求展现超凡气质。”剧中融入了对金恩淑前作《黑暗荣耀》中文东恩、《继承者们》中崔英道等角色的戏仿桥段。谈及此，金宇彬透露：“这些场景堪称金恩淑作家的独到笔触。原本文东恩的戏份曾在中期被删除，经我电话沟通后得以重新拍摄。”从业十四载的金宇彬笑言：“如今在片场，除导演外，合作团队大多比我年轻。”他感慨道：“现今肩负着身为前辈的示范职责，反不如昔日作为团队最年轻成员时轻松。然而，对待本职工作的专注与努力从未改变。”金泰彦记者 beborn@donga.com