巴黎15区设立“辛奇日” 成为欧盟自治区首例

法国巴黎15区将11月22日定为“辛奇日”正式纪念日。此为欧盟（EU）内地方自治团体中的首例。（辛奇：韩式泡菜）大象集团10日表示，巴黎15区将“辛奇日”定为正式纪念日，并于4日（当地时间）在巴黎15区政府大广场举行了纪念活动“2025韩国博览会—辛奇日制定宣布仪式”。现场有巴黎15区区长菲利普•古永、法国参议员阿涅斯•埃夫兰等主要人士出席。辛奇日自2021年被美国加利福尼亚州定为正式纪念日起，已在美国13个州和英国伦敦金斯顿区等地被定为正式纪念日。在欧盟内的地方自治团体中，巴黎15区是首个。此次纪念日制定是由大象集团、SF全球公司和AMA协会共同向巴黎15区国际合作机构提议而促成的。巴黎15区议会一致通过决议案，将每年11月22日正式指定为“辛奇日”。以此次巴黎15区为开端，从明年起，将在巴黎7区、16区、伊西莱穆利诺市、蒙彼利埃市等地推进将辛奇日定为正式纪念日的项目。大象集团相关人士说明称：“我们与AMA协会及当地行政机构、教育公共机构等紧密合作，努力宣传辛奇的优越性及作为韩国传统发酵食品的价值”，“还举办了辛奇烹饪大赛、辛奇制作活动等多种文化交流项目。”AMA协会是以在法国弘扬韩国饮食文化为目的的非营利团体。SF全球公司是广告及宣传代理企业。李素贞记者 sojee@donga.com