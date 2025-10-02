承认朝核、支持“两国论”……统一部长助长政策混乱



韩国统一部长郑东泳因接连发表引发混乱的对朝政策言论而陷入争议。郑东泳9月29日在德国柏林出席国际论坛时表示，“朝鲜已成为能够打击美国本土的三大国家之一”，等同于承认朝鲜与中俄一道成为拥有核弹头与洲际导弹能力的核国家。



此言与李在明总统5天前在纽约发表的讲话相矛盾。李在明称，朝鲜尚余洲际导弹重返大气层技术未掌握。韩军联合参谋本部议长陈永承也评估称，朝鲜尚未验证该能力。郑东泳作为主管对朝政策的部长，却表示朝鲜已完成洲际导弹技术，势必让公众困惑。



郑东泳还称，朝鲜自称“战略国家”，韩国应从其战略地位发生变化的现实出发。所谓战略国家，是朝鲜自称核国家时使用的说法。他的言论被解读为应在承认朝鲜拥核的前提下进行谈判。这与政府“不承认朝鲜为拥核国”的无核化方针相抵触。



他近期提出的“和平两国论”也引发政府内部不协调。该主张意在承认朝鲜为别的国家，但这与宪法规定“韩国领土为朝鲜半岛及其附属岛屿”并以统一为目标的条款相违背。国家安保室长魏圣洛已明确表态“政府不承认两国论”，但郑东泳依然坚持。



距离庆州亚太经合组织（APEC）峰会不到一个月，届时韩国将与美国、中国、日本等朝核问题相关国家展开激烈外交角力。朝美领导人对话的可能性亦存在。在此情况下，如果韩国政府内部政策混乱得不到整顿，美国等合作伙伴将质疑韩国的无核化意志。在这种情况下，即使朝美达成协议，也不能排除围绕朝核问题解决方向出现混乱的可能性。



更何况，涉及对朝政策，阵营之间立场分歧尖锐，更需要社会舆论支持。只有政府发出“一个声音”，方能说服民众。作为主管对朝政策的部长，决不能因轻率发言破坏这一原则。

