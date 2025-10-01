2025年诺贝尔文学奖将花落谁家？

2025年诺贝尔文学奖得主将于10月9日下午1时（韩国时间下午8时）左右在瑞典学院揭晓。去年作家韩江作为首位韩国人及亚洲女性获奖后，今年获奖者备受关注。现将今年诺贝尔文学奖相关主要信息与论点以问答形式（Q&A）整理如下。―今年获奖者是否已确定？“根据惯例，从夏季选定的5名最终候选人中压缩至1名获奖者的过程目前似乎正在进行中。诺贝尔文学委员会在6月至8月期间朗读并评价5名最终候选人的作品。9月则围绕各候选人的文学贡献与优点展开讨论。一般在10月初进行最终投票，获得过半票数者即确定为获奖者。”―5名最终候选人如何选出？“通常诺贝尔获奖者公布后，次年11月向全球发送请求推荐下届诺贝尔文学奖候选人的正式信函。去年韩江获奖后也同样如此。推荐工作由历代诺贝尔文学奖获奖者及文学、语言学教授、各国作家协会主席等数百人负责。韩江也被推测参与了推荐。基于这些推荐筛选出5名候选人。自我推荐不被允许，候选人名单保密50年。”―今年被提及的有力候选人作家有哪些？“每年海外博彩网站都会针对诺贝尔文学奖潜在获奖者开设市场。当前在《Nicer Odds》网站上，澳大利亚作家杰拉尔德•默南（第1位）、匈牙利小说家克拉斯诺霍尔考伊•拉斯洛（第2位）、日本文学象征性人物村上春树（第4位）被提及。但去年获奖者韩江当时并未进入博彩排名前列，因此这些仅能作为参考指标。”―最近诺贝尔文学奖有何趋势或特征？“2017年因瑞典学院内部性丑闻，2018年颁奖曾被迫取消。此后学院提高女性委员比例并强化透明度。当前‘文学委员会’也由男性2名、女性3名组成，女性委员占多数。2019年至2024年6位获奖者中女性为3名，恰好占半数，这一现象引人注目。获奖者性别顺序也呈现男-女-男-女-男-女的交替规律。”―评选过程中国籍或政治因素是否会产生影响？“阿尔弗雷德•诺贝尔在遗言中明确表示‘请不分获奖者国籍，将奖项授予最具价值者’。但实际评审过程中，国家性与政治因素难以完全排除。根据解密的50年保密报告，为避免给特定国家特殊待遇的印象，曾对颁奖进行调整。1901年苏利•普吕多姆（法国）获奖后，次年曾犹豫是否立即将奖项授予弗雷德里克•米斯特拉尔（法国）。1948年温斯顿•丘吉尔的提名即以‘具政治意义而非文学价值’为由被拒绝。”―诺贝尔文学奖是对成就的“补偿”，还是对未名作家的“鼓励”？“据悉，这是委员会内部经常探讨的问题。1947年委员会对欧内斯特•海明威的犹豫也源于此。有委员指出‘鉴于其已有成就，奖金可能沦为无意义的象征’。海明威最终在发表《老人与海》（1952年）后，于1954年获得诺贝尔文学奖。”金素敏记者 somin@donga.com