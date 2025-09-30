金银淑新作《一切都会实现吗》聚焦浪漫喜剧题材

“这是一部以熟悉的神灯为题材，提出新颖问题的作品。”出演于3日公开的奈飞13集系列剧《一切都会实现吗》（又译《许愿吧，精灵》）的演员金宇彬如此形容该剧。其他演员也持相同观点。在29日于首尔江南区某酒店举行的制作发布会上，演员裴秀智、安恩真、卢尚贤、高圭弼、李周英异口同声表示：“剧本新颖，题材独特。”《一切都会实现吗》是编剧金银淑继引发全球热议的《黑暗荣耀》（2022年至2023年）后首次推出的新作。该剧从各世代都熟悉的《一千零一夜》中“阿拉丁与神灯”获得灵感，讲述了在时隔1000余年后重返人间的神灯精灵（金宇彬 饰）与人类奇佳映（裴秀智 饰）相遇后发生的故事，属于浪漫喜剧题材。但该剧与原著不同之处在于：神灯精灵自称为“撒旦”，而他试图腐蚀的佳映则是缺乏情感的精神病患者。因此剧作将以“许愿吧”的精灵与“没有愿望”的佳映之间的冲突为主线，金银淑特有的机智台词预计将格外突出。裴秀智表示：“我思考了很多如何生动演绎这些有趣台词的方法。”制作方说明称，《一切都会实现吗》在恪守浪漫喜剧本质的同时，也深入探讨了人性本质。金宇彬表示：“初读时以为是轻松浪漫喜剧，但随着剧情展开显现出深度。这是通过三个愿望叩问人性与欲望、爱情与友谊意义、以及善恶界限的作品。”裴秀智也补充道：“虽是奇幻浪漫喜剧，但也能让家人共同观看并展开多种话题讨论。”该剧因韩流人气明星裴秀智与金宇彬的加盟而备受关注。二人自2016年电视剧《任意依恋》后时隔九年再度合作。裴秀智表示：“以全新作品和角色重逢，拍摄乐趣让人几乎忘却前作的朦胧记忆。此次配合更加默契自如。”金宇彬则称：“实际感觉仿佛三年前才见过面。由于无需额外时间磨合。能更专注于作品创作。”制作过程中经历的“更换导演”风波产生了何种影响？该剧原由执导过《浪漫的体质》等作品的李炳宪导演担任导演，后因个人原因中途退出。随后曾与金银淑合作《黑暗荣耀》的安吉浩导演接手执导。金宇彬表示：“虽遗憾未能与李导演合作至终，但安导演很好地完成了引领工作。”金泰彦记者 beborn@donga.com