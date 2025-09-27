韩国政府决定“明年24小时开放外汇市场”、构建境外韩元结算系统

韩国政府将在明年内24小时开放国内外汇市场，并构建境外韩元结算系统。其宗旨是改善制度，使外国人能够轻松方便地交易韩元。舆论期待外汇活跃流入国内外汇市场，但也有人担心汇率变动性会更大。企划财政部26日发表了包含上述方针的《外汇市场现状及改善方案》。政府为了消除海外投资者的交易空白，将国内外汇市场从现行的上午9点到凌晨2点调整为24小时运营机制。这似乎是为了激活此前因时差而受限制的美国时间段交易而采取的措施。政府还计划制定新系统，以便外国人随时都可以进行域外韩元结算。韩国银行计划新设24小时域外韩元结算网，在夜间也能与外国金融机构进行韩元结算。目前，可在境外进行韩元结算的韩国银行结算网（Bok-Wire）只运营到下午5点半。舆论期待韩元的影响力由此得到强化。投资业界人士解释说：“韩国的外汇储备也超过4000亿美元（约565万亿韩元），外汇健全性得到了改善。投资韩元资产的外国人可能会增加。”也有人担心汇率变动性会增大。对此，企划财政部人士表示：“将注意短期的变动性，加强与市场参与者的沟通。”也有人认为，此次措施是与美国举步维艰的货币互换协定的一项准备环节。因为美国经常与主要货币国家或外汇市场24小时开放的国家签订货币互换协议。但政府表示，此次宣布和韩美货币互换协议无关。韩国总统李在明当地时间25日在纽约证券交易所举行的“大韩民国投资峰会”活动开场白和通过脸书表示：“年内将发表旨在纳入MSCI（摩根士丹利资本国际）发达国家指数的综合路线图。将结束‘韩国折扣’，开启‘韩国溢价’时代。”李在明表示：“很遗憾韩国市场还没有被纳入摩根士丹利指数。这一问题是因为我们准备不足，听说核心是域外交易市场的问题。这个问题我们也会尽快解决并解决。”他强烈表示：“"摩根士丹利（会长）来了吗？特别想见面，请多多关照。”李在明为参加联合国大会对美国纽约进行了为期5天的访问，并于26日晚回国。世宗=金秀贤记者 newsoo@donga.com