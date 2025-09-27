特朗普施压称：“3500亿美元是预付款”

美国总统特朗普当地时间25日提及韩国决定向美国提供的3500亿美元（约合494万亿韩元）规模对美投资基金时表示：“这是预付款。”据分析，对于该基金的筹集和运用，韩国政府的立场是只有一部分是直接投资，核心是贷款和担保，但特朗普实际上是在施压用现金投资。特朗普当天还预告对输美医药品、大型卡车、厨房储物柜和浴室家具、布匹覆盖的沙发等征收高额关税。8月25日韩美首脑会谈结束后，韩国总统室曾评价贸易谈判顺利进行，称“好到不需要协议文本”。但首脑会谈时过一月，两国围绕对美投资基金的分歧仍然存在。此外，随着发展为对医药品等的追加“关税炸弹”，韩国企业的负担正在加重。特朗普当天在华盛顿白宫签署中国视频平台“TIKTOK”协议相关行政命令后表示：“我们以前没有从别的国家得到应有的待遇，但现在做得非常好。其原因是靠关税和贸易协定。”他还表示：“从一家（欧盟）赚了9500亿美元（约1342万亿韩元），以前根本拿不到这笔钱。从日本和韩国分别拿到5500亿美元（约777万亿韩元）和3500亿美元（约494万亿韩元）。这是预付款。”据《华尔街日报》当天报道，美国商务部长卢特尼克最近在与韩方人士的对话中要求，把韩国对美投资额增加到3500亿美元以上，进一步接近日本的对美投资额5500亿美元。《华尔街日报》还说，卢特尼克还就对美投资对韩方非正式地表示，“希望以现金形式而不是贷款”。在围绕韩国对美投资基金的分歧和美方不断施压的情况下，特朗普通过“真实社交”表示，从10月1日起，将对进口到美国的所有品牌药品（专利期满的药品仿制并以特定商标名称销售的产品）和专利药品征收100%的关税。但是，对于在美国开始或正在建设工厂的企业医药品，不会征收关税。特朗普还表示，从10月1日起，将对大型卡车征收25%的关税，对厨房储物柜、浴室洗漱台和相关产品征收50%的关税，对布匹覆盖的家具征收30%的关税。申晋宇 niceshin@donga.com