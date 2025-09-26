在信念与生存之间革命火种永不熄灭

这是一个必须放弃信念方能生存的时代，然而终究有人无法放下。10日，在首尔钟路区NOL西京广场Scone 1馆开幕的首演创作音乐剧《十二月》，以1825年俄罗斯青年军官倡导废除农奴制、引入君主立宪制等内容的“十二月党人起义”发生后不久为背景。该剧鲜明地呈现出当时监视日常化的俄罗斯黑暗而寒冷的氛围。故事主线围绕米哈伊尔、阿卡基、阿列克谢三位青年的三角格局展开。身为沙皇秘密警察的米哈伊尔，曾是深信文学能改变世界的作家。在筹备“十二月党人起义”时期，他为启蒙农奴创作小说《桩》，但起义失败并目睹同志牺牲后，其信念受挫，十余年来为俄罗斯王权服务。然而某日，他在部下阿卡基的书桌上重新发现了以为早已消失的《桩》。农奴出身的阿卡基虽笨拙却坚定。他相信应广泛传播《桩》以唤醒受压迫者，并付诸行动。米哈伊尔将小说列为禁书并阻其流通，但阿卡基反驳道：“那篇文章并非单纯的思想宣言，而是拯救生命的文学。”米哈伊尔在阿卡基的鲁莽中，窥见自己未曾熄灭的革命火花。阿列克谢是仰慕米哈伊尔冷静办案风格的同事。因个人缘由憎恶农奴的他，在与《桩》重逢后察觉米哈伊尔的动摇，遂暗中跟踪，逐步逼近关系裂痕的顶点。《十二月》的感染力源于对三位主人公的立体刻画。为生存舍弃信念却再次觉醒的米哈伊尔、隐藏革命者身份度日的阿卡基、以友情为唯一软肋的阿列克谢——三者的抉择相互交织，营造出紧绷张力。固然，19世纪俄罗斯的背景或显陌生，但“监视与统治中依然闪耀的文学”这一普世主题引发共鸣。它令人联想到日据时期武装抗争者、以教育与文字寻求变革者、为生存而顺从或沉默者共存的历史图景。舞台设计凸显节制之美。通过灯光与凝滞的呼吸韵律，而非繁复装置，再现“监视之眼”。主角们在信念对峙中同唱的曲目，交织抒情与紧迫感。键盘、吉他、贝斯、鼓组成的四人现场乐队亦烘托出丰富层次。唯部分曲调初听不易入耳，难度稍高。演出将持续至11月30日。史智媛记者 4g1@donga.com