“假基站”在中国网站上公然出售……“韩国的应对是10年前的水平”



经确认，被恶意用于KT（韩国电信公司）小额结算黑客攻击的虚假微微基站（微蜂窝基站）在中国网站上公然交易，并已销售到了韩国。微微基站是移动通信公司为改善电波较弱地区的通信质量而安装的设备。KT黑客事件是以个人任意设置，偷取手机频率，窃取终端机信息的方式发生的。到目前为止，2万名KT用户的个人信息被泄露，发生了超过2亿韩元的小额结算损失。



《东亚日报》采访组直接联系了微微基站卖家，卖家回复称“每台1万美元，7-10天内可以送达”。与卖家的联系是在社交网站“电报”上，结算则使用虚拟货币。对于韩国海关通关，卖家表示：“有可以避开查处的渠道。10年来销售没有任何问题。”不管是谁，只要下定决心，都可以干扰通信网，轻易窃取个人信息，这一事实令人惊愕。



在微微基站黑客攻击成为社会问题后，中国公安查获了72个通过2013年微微基站黑客攻击发送“钓鱼”短信的犯罪组织。随着这些犯罪团伙向海外扩大活动范围，越南、日本、泰国等地也以同样的方式出现了损失。现在又把魔爪伸向韩国，发生了KT小额结算事件。虽然事故发生有时差，完全可以预防，但应对却很安逸。专家们指出：“黑客技术正在高度化，政府、企业应对黑客攻击的能力和投资还是10年前的水平。”



今年政府的网络安全研发预算为2120亿韩元，单纯从数字上看，比去年增加了11.4%。但是，这只是投资偏重于应对人工智能黑客攻击的错觉现象，传统的网络安全研究费用反而正在减少。据悉，研究个人信息流通市场黑网分析及追踪研究、应对KT黑客攻击事件所使用的微微基站攻击、个人信息加密等传统网络保安技术的教授团队，因为预算被削减，研究正面临中断的危机。以这种保安意识和力量，很难应对每天用新技术武装的黑客攻击。随着SK电信、乐天信用卡、KT等大型事故接连发生，全国民的个人信息几乎全部被盗，不知道“马后炮”应对要持续到什么时候?

