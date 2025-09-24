李在明：“朝美重启对话，韩国将积极合作”

韩国总统李在明当地时间23日在美国纽约发表了就任后首次联合国大会主题演讲。李在明强调了重启朝美对话等构建韩半岛和平的必要性。分析认为，以下个月在庆尚北道庆州举行的亚太经合组织（APEC）峰会为契机，美国总统特朗普和朝鲜国务委员长金正恩有可能进行对话，在这种情况下，李在明表明了稳定韩半岛和平的构想。李在明在联合国大会演说中表明了韩半岛和平构想。金正恩21日在最高人民会议演讲中表示：“没有理由不与美国面对面沟通”，表明了与特朗普会面的意向。对此，白宫回应称：“特朗普总统为了实现朝鲜的完全无核化，一直对与金正恩委员长的对话持开放态度。”这是特朗普确定出席APEC峰会后，朝鲜与美国在特朗普执政第二任期内首次表明重启对话的意志。此前，李在明在会见美国参众两院议员团时强调：“如果有助于韩半岛问题，欢迎美国作为‘和平制造者’发挥主导作用。韩国作为‘陪跑者’将对此提供支持，积极协助重启朝美对话。”他再次强调与特朗普的首脑会谈中提出的“陪跑者论”，强调了支持朝美对话的意愿。美国议员团也表示：“支持李在明为解决朝鲜核问题及韩半岛和平所作的努力。希望韩国政府的努力能取得成果。美国国会也将积极合作。”不过，在22日以联合国大会为契机举行的韩美日外长会议上，三国表示，“重申了‘朝鲜完全无核化’的坚定意志”。这是李在明政府上台后韩美日外交负责人首次会面。金正恩21日表示以没有无核化为前提对与特朗普的对话持开放态度，韩美日政府再次确认朝鲜无核化原则，表现出温差。韩国外交部表示，韩国外交部长赵显、美国国务卿鲁比奥和日本外相岩屋毅当天在纽约举行韩美日外长会议时表示：“在坚持韩半岛无核化原则和保持遏制朝鲜态势的情况下，双方将就对朝鲜政策保持紧密合作。”纽约=朴勋相记者、李允泰记者 tigermask@donga.com、oldsport@donga.com