包括F-35、空中指挥机在内，韩国考虑采购34万亿韩元美国产武器

据悉，在韩美关税谈判陷入胶着状态的情况下，正在与美国磋商安保一揽子方案的韩国政府正在研究到2030年为止购买价值250亿美元（约34万亿韩元）美国产武器的清单。据悉，韩国政府认为，如果包括进口现有美国产武器和新产品，韩美之间磋商时讨论的购买250亿美元规模武器有可能实现。政府高层人士表示：“安保一揽子磋商进展顺利。我们决定在增加国防开支的同时购买武器。与此对相应，双方在扩大浓缩和再处理权限方面取得了进展。”也就是说，与韩美关税谈判分开进行的安保一揽子磋商在大框架上达成了共识。美国从同盟现代化的角度出发，要求韩国增加国防开支并购买美国产武器。对此，韩美决定分阶段将韩国国防预算增加到国内生产总值的3.5%，并磋商了购买250亿美元规模美国产武器的方案。据悉，政府正在讨论韩美之间磋商中提及的购买250亿美元即30万余亿韩元美国产武器的可能性。也就是说，根据为提高朝鲜核导弹应对能力而加强自身国防力量的需求，考虑购买美国产武器。据悉，在进口美国产武器的名单中，包括引进20架F-35A隐形飞机的项目，还有改良F-35A、KF-16、F-15K等战斗机的性能，改良海上巡逻机、航空指挥机等情报、监视与侦察资产，进口远程舰对空导弹、海基弹道导弹拦截导弹以及改良“爱国者3”性能等。申圭镇记者、朴勋相记者 newjin@donga.com、tigermask@donga.com