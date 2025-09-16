海警在滩涂上牺牲，同事们说“为了打造英雄，所长下了缄口令”

“哎哟，宰硕啊！怎么办才好啊，孩子你不该死啊……死得太冤枉了。”已故警司李宰硕（34岁）的母亲流着眼泪哭了起来。11日上午，日前在仁川市永兴岛泥滩上脱掉救生衣给所救助的中国籍男子而牺牲的李宰硕的遗体告别仪式在仁川市西区仁川海洋警察署举行。海洋警察同事和中国驻韩大使馆人士等1000多人参加的遗体告别仪式上充满了哭声。遗像前摆放着为事故发生一周前为李宰硕过生日而准备的运动鞋。同事在告别词中哽咽着说，“虽然人们称赞你是英雄，但是看到你在黑暗中独自在海里战斗的样子，我难掩悲痛之情”，“请成为照亮家人、朋友、同事的星星”，表达了最后的问候。灵车驶出遗体告别仪式现场后，很多同事哽咽着，遗属们抓住棺材痛哭道：“太可怜了，怎么办？”殉职的李宰硕被破格晋升一级，同时被追授玉条勤政勋章，安葬在国立首尔显忠院。同一天，李宰硕的4名同僚召开记者会声称，“从派出所所长那里接到了指示，‘因为要把李警司打造成英雄，所以对事件不要说话’。”他们在设有灵堂的仁川东区殡仪馆表示：“（派出所所长）对职员们说，‘看到遗属就流泪，什么话都不要说，安静地待着吧！’，‘（仁川海警署署长）也说，‘不要对遗属们说任何话’。”他们解释说，他们是事故当天和李宰硕一起值班的队员，从组长那里得到休息时间，休息到凌晨3点。原本打算休息到2点的李宰硕在凌晨2点7分独自出动。他们主张：“出动是两人一组，甚至吃饭或去便利店时也没有一个人移动的情况。只要（值班队长）按紧急铃，大家都会站起来应对情况。”海警计划到26日为止，组成外部专家等参与的真相调查团，全面调查不遵守两人一组出动原则的理由、当时应对是否妥当、永兴派出所沿岸救助艇出动与否、无人机巡查时海警是否在场等。仁川海警署长当天发表声明表示：“没有隐瞒真相。将通过法律措施查明所有真相。”仁川=孔升培记者 ksb@donga.com