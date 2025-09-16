韩国出台劳动安全综合对策 年死亡3人以上事故最高处以营业利润5%罚款

2022年《重大灾害处罚法》实施后，产业现场死亡事故仍持续发生，政府为此推出“营业利润5%以内罚款”等高强度经济制裁方案。此前需同时发生2人以上死亡事故方可请求的建设公司停业必备条件，现扩大至“年度多人死亡”范围。另新设规定，对持续发生多人死亡事故的建设公司可注销其注册资格。雇佣劳动部15日在政府首尔办公楼举行简报会，公布了包含上述内容的《劳动安全综合对策》。雇佣劳动部长官金荣训（音）表示：“对违反安全保健措施的处罚主要限于小额罚款和缓期执行，我们绝不容忍本可预防的事故反复发生。”雇佣劳动部决定对年发生3人以上死亡事故的企业，根据死亡人数和事故次数，在营业利润5%范围内分级处以罚款。罚款下限设为30亿韩元，即使如公共机构等难以推算销售额，或营业利润5%不足30亿韩元的情况亦适用该下限标准。建设现场发生死亡事故时，雇佣劳动部向国土交通部请求建设公司停业的必备条件，将从现行“同时死亡2人以上”新增“年度多人死亡”条款。这意味着不仅如浦项建设案例中单次事故造成2人以上死亡的情况，对连续性事故也可请求停业处分。同时新设建设公司注册注销请求规定。当企业在最近三年内受到两次停业处分且再次出现需停业事由时，若雇佣劳动部提出请求，可通过修订《建设产业基本法》和《产业安全保健法》实现建设业注册注销。全国民主劳动组合总联盟（民主劳总）发表立场声明称：“仅部分反映了民主劳总的要求”，“应制定‘在现场实际发挥作用的根本性对策’。”韩国经营者总协会则表示：“对于强力严惩主义基调是否为预防重大灾害的有效方案，我们不得不提出质疑。”崔惠? herstory@donga.com