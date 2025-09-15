美国经济专家建议韩国和日本：“与其花钱讨好特朗普不如扶持本国出口企业”

美国经济专家近日向韩国和日本提出建议：“与其向特朗普政府支付资金换取关税减免，不如直接扶持本国出口企业。”该专家指出，在毫无实际利益的情况下向美国投入巨额资金是愚蠢的决定。当地时间11日，美国智库经济政策研究所（CEPR）首席经济学家迪恩•贝克在其官网发布的题为《韩国和日本应资助本国出口商而非特朗普》一文中提出上述主张。他表示：“韩国和日本为将美国对本国商品的关税从25%降至15%，正分别准备投入5500亿美元和3500亿美元资金，以满足特朗普要求的投资规模。”贝克指出，若具体条款与特朗普总统描述的相似，那么两国接受此类协议将是不明智之举。他强调：“通过简单计算便可明确这一点”，并对比了两国出口数据。去年日本对美国出口额为1480亿美元，预计因追加关税减少的出口额约为140亿美元。这意味着为保住140亿美元市场而投入5500亿美元绝非合算交易。韩国去年对美出口额1320亿美元中预计将减少125亿美元，贝克质疑道：“为保护这部分出口额而支付3500亿美元令人费解。”贝克首席经济学家进一步分析称：“特朗普总统的严重问题在于其不受任何交易约束”，“他随时可能要求更多资金。”他建议，“若将特朗普索要金额的二十分之一用于扶持受对美出口减少影响的本国劳动者和企业，反而能占据更有利地位。”林雨宣 imsun@donga.com