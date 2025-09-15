6首K-Pop歌曲跻身英国官方单曲榜前40名 《Golden》连续六周蝉联榜首

英国官方单曲榜显示：“K-Pop正在主宰排行榜。”流媒体平台奈飞动画电影《K-POP恶魔猎人》（照片）的主题曲《Golden》连续六周蝉联该榜单冠军，同时共有6首K-Pop歌曲进入榜单前40名，创下新纪录。12日（当地时间），据英国官方单曲排行榜显示，《Golden》连续6周位居该排行榜榜首。这超越了2020年防弹少年团（BTS）《Dynamite》创下的三周冠军记录。《Golden》目前在美国公告牌百强单曲榜上也取得了连续四周（非连续）冠军的成绩，超越了防弹少年团2020年《Dynamite》创下的三周冠军纪录。在百强单曲榜冠军维持时间上，仅有防弹少年团《Butter》（十周）领先于《Golden》。在英国官方单曲榜中，剧中虚拟组合“猎魔女团”的竞争团体“狮子男孩”演唱的《Soda Pop》和《Your Idol》分别位列第4和第7名。女子组合TWICE成员定延、志效、彩瑛演唱的原声带《Take Down》排名第24位。其他K-Pop歌曲也位居前列：TWICE的《STRATEGY》排名第35，BLACKPINK的《JUMP》排名第37，使得入围的K-Pop歌曲总数达到6首。英国官方单曲榜官方表示：“这是主宰全球的韩国音乐流派又一个具有突破意义的星期。”此外还有多首K-Pop歌曲进入40名之后：HYBE旗下全球女团猫眼的《GABRIELA》排名第45，ROSÉ（朴彩英）的《APT.》位列第52名。金素敏记者 somin@donga.com