“内乱共犯”“自作自受”……执政党对司法机构的施压过分了



共同民主党代表郑清来13日就司法机构反对增加大法官人数等执政党司法改革案表示：“都是自作自受。特别是大法院院长曹喜大。”该党还指责曹喜大和负责内乱事件的审判长池贵渊是“内乱共犯”“这样的人说司法机构独立是令人哭笑不得的事情”等。12日召开的全国法院院长会议临时会议强调“保障司法机构独立”，并表明“司法机构必须参与司法改革讨论”的立场，执政党随后开始全方位向司法机构施压。



这是法院院长们自2022年讨论新冠疫情对策后，时隔3年零6个月再次召开临时会议。各级法院审判长等42人经过7个半小时的马拉松会议，提出对司法改革案的担忧，可能是因为认识到事关重大和紧迫。共同民主党提出的“五大司法改革案”的核心——增加大法官人数，是在李在明总统任期内将大法官从目前的14名增加到26-30名。改革案还包括新设由国会等推荐的人士组成的法官评估委员会，负责对法官的评价的方案、大法官推荐委员会的构成多样化、扩大下级法院判决书公开范围、事前审查扣押搜查令等。这些都是对司法机构的作用产生重大影响的敏感问题。



因此，司法机构参与讨论是理所当然的。历届主要司法改革都是在政府和朝野政治圈以及司法机构参与的情况下进行的。但是，正如法院行政处长千大烨表示“目前是正在进行破例性程序的非常时期”，此次执政党单方面推进，对司法机构的意见充耳不闻。司法机构解释说，仅就大法官增加名额问题而言，法院对短期内大幅增加的忧虑也不少，而且随着中坚法官调任为辅佐大法官的审判研究官，一审和二审法院的负担加重，有必要制定对策。要想阻止由此产生的副作用，有必要对大法官的扩编规模和时间进行充分的讨论。



尽管如此，共同民主党还是制定了“中秋前完成司法改革”的时间表，以“司法机构只是改革的对象，没有资格参与讨论”的方式进行逼迫。其宗旨是无视司法机构的意见，以速度战强行立法。司法改革的最终目的是通过更迅速、更公正的审判提高司法服务质量。不得不问执政党是不是忘记了这一点。

