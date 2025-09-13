李在明“就任百日”支持率为58%……一周下跌5个百分点

据统计，迎来就任100天的李在明总统的国政支持率为58%。韩国盖洛普9日至11日以全国1002名18周岁以上人士为对象进行了调查。结果显示，58%的人肯定李在明“做得很好”，认为“做得不好”的否定评价占34%。而在9月第一周的调查中，肯定评价为63%，否定评价为28%。在上周的调查中，李在明的国政支持率在一个半月内恢复到了60%以上，但一周后再次跌至60%以下。对于积极评价李在明执政的理由，回答“经济和民生”的人最多，占14%，其次是“外交”（12%），然后是“沟通”和“整体上做得好”（各7%）。否定评价的理由中，“外交”最多，占22%，其次是“整体上不对”（8%）、“过度的福利和民生支援金”（7%）等。韩国盖洛普分析说：“在否定评价理由中，‘外交’再次上升到了最高水平。据推测，这是因为在美国佐治亚州电池工厂建设现场工作的300多名韩国劳动者因涉嫌非法滞留而被逮捕和拘留的事件造成了影响。”在政党支持率调查中，共同民主党的支持率为42%，国民力量党的支持率为24%。此外，KBS广播电视台委托韩国Research从8日到10日三天间以全国1000名18周岁以上男女为对象进行的舆论调查中，对于李在明的支持率，66%的人认为“做得好”，29%的人认为“做得不好”。MBC台委托Korea Research在9日至10日以全国1003名18岁以上男女为对象进行的调查中，63%的人回答“做得好”，28%的人回答“做得不好”。韩国盖洛普、韩国Research、Korea Research的调查全部以100%无线电话方式进行。详细内容请参考中央选举舆论调查审议委员会网站。李相宪记者 dapaper@donga.com