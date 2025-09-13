追求个性厌恶雷同 服装与鞋履定制成潮流

反映消费者个性与喜好的“定制化”服务正在整个时尚界扩散。随着自主装饰服装、鞋履等的“服装定制”、“鞋履定制”文化逐渐扎根，定制制作体验空间也呈现持续增长趋势。阿迪达斯韩国分公司于去年4月重新装修首尔明洞店（约2501平方米/757坪）时，推出了定制服务“Made for You”。该服务是扩展原卖场内定制专区“Seoul Lab”而成的，可利用刺绣、贴布、数码印花等方式装饰服装、鞋履、帽子等产品。到店顾客通过平板电脑选择设计款式、实物尺寸及颜色并填写订单后，即可现场获取制作完成的产品。目前“Made for You”在明洞店以及首尔江南、弘大、北村、圣水等5家门店运营。优衣库于去年9月在首尔松坡区乐天世界购物中心开设占地约3500平方米（1059坪）、横跨1至2层的“优衣库乐天世界购物中心店”，推出定制服务“UTme!”。顾客可通过店内iPad组合迪士尼、我的世界（Minecraft）等800余种动画或角色形象贴纸，制作专属T恤或背包。今年5月随着大邱“优衣库东城路店”和大田“优衣库大田屯山店”新开业，该服务进一步扩大。卡骆驰（Crocs）韩国分公司在新世界百货京畿河南店开设330平方米（约100坪）规模的“Icon Store”，并设置可装饰卡骆驰鞋履的“DIY Station”。在此处可将金属、珠宝等卡骆驰专用配件“智必星”（Jibbitz Charms）嵌入鞋孔，或运用丝带、串珠、画笔、颜料、贴纸等材料制作个性化鞋履。定制服务亦应用于赠品营销领域。韩国时尚企业LF于5日推出与美国户外鞋履企业“KEEN”及时尚品牌“SATUR”的合作产品，并向购买顾客赠送由粉色针织鞋带、蹦极绳鞋带、皮革标签等组成的“鞋履定制套装”。专家指出，时尚界的定制热潮是重视个性与体验的消费群体扩大的结果。诚信女子大学消费者产业系教授许京玉（音）表示：“厌倦奢侈品和成衣的消费者渴望亲自添加文字或设计以打造专属产品的需求日益增长”，“这种需求与追求体验乐趣的欲望及社交媒体认证文化相结合，最终形成了全新风潮。”金多妍记者 damong@donga.com