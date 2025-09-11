大学生公共教育费，韩国在经合国家中排名垫底……已经放弃培养高级人才？



据统计，韩国小学、初中、高中生人均公共教育费远远超过经济合作与发展组织成员国的平均水平，大学生的公共教育费却在经合组织成员国中处于最低水平。教育部公布的《经合组织教育指标2025》显示，2022年韩国大学生人均公共教育费支出额为14695美元（约2038万韩元），仅为经合组织平均值（2.1444万美元）的三分之二。也就是说，不及格的高等教育投资问题多年来一直没有改善。



公共教育费是指除了家长用于课外教育的费用外，政府和家庭等民间支出的所有费用。经合组织成员国的情况是，学校年级越高，公共教育费就越多，韩国却恰恰相反。大学生的人均年公共教育费比小学生的人均公共教育费少约700万韩元，比初高中生少1470万韩元。这是因为，在小学、初中、高中阶段，国内税的20.79%被分配为拨付款，与学生人数减少无关，随着预算增加，因此每年积累数万亿韩元作为基金，而大学学费被冻结16年，而且政府的高等教育投资比率也远不及经合组织国家的平均水平。



大学财政困难导致竞争力下降。据瑞士洛桑国际管理学院透露，韩国大学的竞争力排名从2015年的第38位下滑到了2023年的第49位。如果考虑到同期国家竞争力排名从第25位变成第26位、没有发生大的变化，大学竞争力的下降非常明显。韩国的大学不仅没有引进优秀的教授阵容，连原来的人才也被海外抢走，剩下的教授们的研究业绩也急剧减少。



从长远来看，大学的竞争力下降必然会对国家竞争力产生负面影响。韩国政府一方面提出培养人工智能人才等需要巨额财源的政策目标，另一方面却强化学费限制，正在走向助长慢性大学财政困难的不合拍政策。在税收不足的情况下，政府的财政支援必然会受到限制。如果不是放弃高端人才的培养，就应该解除在海外难寻前例的学费限制。更重要的是，要打破财政壁垒，使已沦为民选教育监们无度的“讨好”行政工具的教育拨付款，用于濒临枯竭的大学教育。

