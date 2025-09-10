“铁链逮捕”导致对美投资现场停止

建筑物悄无声息，停车场上排列着数十辆没有主人的空车，完全感觉不到这是跨国企业的大型工厂施工现场。如果是平时，周一上午8点会挤满上班的职员，但现在工厂周边找不到来往的车辆。工厂入口处没有监督上班职员出入证的企业保安人员。到处倒在地上的大型垃圾桶似乎表现出了当地时间4日美国移民当局进行大规模执法行动时发生的混乱。当地时间8日，记者来到了位于佐治亚州埃拉贝尔的现代汽车-LG新能源合作电池工厂施工现场。当天是美国移民当局4日在这里对非法滞留者进行查处后的第一个星期一。当天，来到工厂的记者看到，停车场内停着数十辆失去主人的汽车。平时集体住宿的职员们三三两两地搭乘小型货车上班。在车内可以看到喝完的咖啡和矿泉水瓶。但这些车辆大部分是租赁车，既没有车主，也没有车钥匙，因此无法确认车主是谁，甚至无法归还，被放置不管。曾是韩国企业大规模对美投资、韩美经济合作象征的大型工厂就这样完全停工了。为了让被美国移民当局拘留的300多名韩国劳工获释和离境，韩美正在进行协商，李在明总统9日主持国务会议，并表示：“对于突然发生的事情，大家应该很惊讶，对此深表慰问。作为国民安全的最终负责人，我感到了很大的责任感。”他特别强调：“为了韩美两国的共同发展，希望不再发生侵害韩国国民和企业活动的事情。”总统政策室长金容范当天也在韩国广播记者俱乐部讨论会上表示：“政府正在竭尽全力完成最后的行政程序，让每一位都能够主动入境，而不是被驱逐出境。”他还说：“在外交上以最强烈的语气表示了担忧和遗憾，产业通商资源部部长提出了强烈的抗议，而不是外交辞令。”另外，据韩国航空业界透露，大韩航空当天决定将368个座位规模的B747-8i客机从仁川国际机场飞到美国佐治亚州哈茨菲尔德-杰克逊亚特兰大国际机场。按照韩国政府的目标，将在10日前完成被拘留者自愿出国的行政手续，飞机将在10日下午从亚特兰大机场起飞。林雨宣 imsun@donga.com