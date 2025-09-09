特朗普用锁链拘捕300人，还声称“必须合法引进人才”

美国总统特朗普当地时间7日就美国移民当局大规模拘禁韩国工人事件表示：“鼓励合法引进具有卓越技术的聪明人才，生产世界级水平的产品。”有人就执法行动主张美国是在对美投资韩国企业进行针对性查处，有人批评说用铁链捆住300多名同盟国国民进行逮捕等是过度执法，特朗普总统敦促称：“一定要尊重我们的移民法。”特朗普当天在“真实社交”平台表示：“在对佐治亚州现代电池工厂进行移民执法行动后，我敦促所有在美国投资的外国企业务必尊重我们的移民法。”他同时表示，“我们欢迎你们（外国企业）进行投资”，鼓励引进人才。他还说：“我们将使你们能够迅速、合法地进行（引进人才的工作）。”分析认为，特朗普此番发言一方面是主张自己重新执政后作为核心政策的反移民政策的正当性，另一方面也是想从外国企业那里获得大规模投资和创造就业岗位的效果。但是，随着美国在特朗普政府上台后不断加强签证限制，即使成功在当地就业或因业务出差而申请签证也被拒绝的事例正在大幅增加。有人指出，甚至出现了“美国签证恐惧症”现象，因此短期内能否找到解决方法还是未知数。韩国外交部长赵显8日为协商被拘禁的300多名韩国人的回国及改善签证问题，启程前往美国访问。申娜莉记者、华盛顿=常驻记者申镇宇 journari@donga.com、niceshin@donga.com