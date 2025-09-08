在美国“戴着锁链被囚禁”的韩国人，用包机接回韩国

“移民执法人员突然闯入正在安装设备的工厂，连随身物品都没来得及收拾就被拉到了工厂走廊里。数百人像小学生一样排成5列纵队，按照执法人员们的指示行事。每个前往拘留所的人还都戴上了锁链。”两天前，美国移民执法人员在佐治亚州萨凡纳的现代汽车-LG新能源合作电池工厂展开大规模查处非法滞留人员的行动，当时在现场的多名职员当地时间6日这样向记者说明当时的恐怖情形。与当时因查处而被关押在距离工厂约2小时车程的福克斯顿美国移民与海关执法局拘留所的300多名韩国人不同，他们是在得到被认可拥有公民权、派驻签证（E-2）等而被释放的职员。职员们表示：“执法人员们动用直升机和装甲车，像猎捕平民一样，连工厂屋顶和集装箱都翻了个底朝天，碰上工厂员工就抓走。”在这一过程中，担心被抓的部分西班牙裔工人跳进了工厂内的莲花池。职员们还说：“执法人员们问走廊里职员的第一句话是，‘是美国公民还是签证?’。如果说是公民，就去右侧一排，如果说是签证，就要去另一方向，在那里重新分类为ESTA、B1、B2、E2等签证种类，需要接受长达四五个小时的身份确认。”在此过程中，未能证明合法身份者的手腕上被套上手镯模样的红带子，连上厕所都受到移民警察的监视。之后他们被铁链捆住手脚，被押送到不知道去往哪里的护送车，最终被送到了福克斯顿拘留所。据悉，其中还包括初期孕妇。职员们吐露道：“第二天去工厂里时，失去主人的包包散落着数十个。剩下的职员们一个一个确认包上的名牌，按公司分类收集起来，每次看的时候都心情惨淡。”此外，韩国总统秘书室长姜勋植7日表示：“李在明总统指示要全力应对，尽快解决问题。”李在明6日也曾表示：“要全力以赴，不让韩国国民的权益受到侵害，尽快使事态恢复平静。”尹多彬记者、申娜莉记者、萨凡纳/福克斯顿=常驻美国记者林宇善 empty@donga.com、journari@donga.com、iamsun@donga.com