怕被点名围攻……检察改革只听得见执政党强硬派的声音



共同民主党3日召开全体议员大会，一致同意在行政安全部下设代替检察机关直接调查功能的“重大犯罪调查厅”。此前，该党领导层和强硬派议员一直主张，重大犯罪调查厅应隶属于行政安全部，法务部长郑成浩等应隶属于法务部。但是，在议员全会上发言的10多名议员中，根本没有把重大犯罪调查厅设为法务部下属的发言。党内有人作出这样的回应：“发言称法务部下属重大犯罪调查厅的瞬间，就会被打上‘标记’，谁能说出不同意见呢?”



强硬派议员们主张，如果在法务部下面同时设立公诉厅和重大犯罪调查厅，调查权和起诉权实际上不会分离，因此不符合检察改革的宗旨。相反，法务部指出，继警察厅之后，如果重大犯罪调查厅也隶属于行政安全部，主要调查机关将全部聚集到行政安全部，权限将变得过大。党内部分人士也表示：“从逻辑上看，法务部的主张是正确的。”在4日举行的国会法制司法委员会的听证会上，也有意见认为，“把重大犯罪调查厅设在法务部的主张，是企图使调查与起诉分离原则失效”，但也有意见认为，“如果把重大犯罪调查厅设在行政安全部，将遵循与警方相同的组织和人事体系，可能会反复出现无理的调查。”



在如此尖锐的意见对立的情况下，执政党应该通过执政党议员全会的自由讨论，收集党论。但在3日的议员全会上，没有出现一个与党领导层想法不同的意见，这意味着党内围绕敏感政策，形成了很难自由改进意见的文化。共同民主党作为压倒性的第一大党，如果通过党内讨论确定方向，这本身就意味着法律的通过。因此，应该摆脱因想法不同而被打上标记的负担，给予发出不同声音的机会。



共同民主党7日在高层党政协商会上决定最终方案后，25日将在国会全体会议上通过包括废除检察厅在内的《政府组织法》。这和议员全会讨论无关，简直就是在日程上完全由党论作出决定。当然，也有人指出，这只是徒具公开讨论的形式而已。



除重大犯罪调查厅外，执政党内部讨论检察官的补充调查权、设立国务总理下属的国家调查委员会等，这些无一不是对今后刑事司法体系变化和国民人权产生影响的重大问题。与共同民主党的最终结论无关，在形成党论的过程中无法进行讨论是个大问题。而且，经过这一过程制定的检察改革最终案本身也会降低国民的信任。

