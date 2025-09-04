尹锡悦再被捕后实施“司法抵制” 宣称“不要镇压军队，应向我问责”

前总统尹锡悦在遭再逮捕后采取“司法抵制行动”，3日他声称“请停止对涉应急戒严军人的调查与审判，向我问责”。作为军队统帅权拥有者的尹前总统虽要求追究自身责任，但自7月10日被再逮捕后，其一直拒绝配合特检组的所有调查及庭审出席。据尹前总统法律代理团队透露， 尹锡悦2日会见宋振浩律师时表示：“请立即停止对军人及军队的镇压。所有责任应追究曾担任军队统帅者的我，请停止对军人的调查与审判，并对已起诉军人撤销公诉。”他同时表示，“我每日都在为参与戒严的军人及其家属祈祷。”宋律师转述称：“（尹前总统）时常表示，对那些将军人诬陷为内乱势力的反国家行为难以抑制愤慨。”针对尹前总统这则98字长度的发言，法律界内外出现“不负责任”的批评之声。此前宪法法院弹劾审判期间，当陆军特战司令官郭钟根前司令作证称“接到速破国会大门并拖出内部人员的指令”时，尹锡悦曾辩称：“按常理而言，从事组织及公职生活者接到难以执行的指令时，应表明‘现实上不可行’”，显现推卸责任的姿态。对于“为军人及家属祈祷”的表述，亦有观点指出：“这或是企图倚重对特检调查持批判态度的保守新教界。”现收押于首尔拘留所的尹前总统，上月7日在特检组执行逮捕令时曾高声抗拒，“我作为从事27年检察工作的人，若合法岂会不自愿前往？”“尔等何人竟敢对我动手？”李基旭记者 71wook@donga.com