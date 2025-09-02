ROSÉ凭借《APT.》获VMA八项提名 比肩Lady Gaga等国际巨星

美国大众音乐颁奖礼“MTV音乐录影带大奖（VMA）”提名名单近日公布，韩国女团BLACKPINK成员ROSÉ（本名朴彩英）凭借单曲《APT.》入围八项大奖，创造K-POP歌手历史最佳成绩。当地时间上月6日VMA提名名单公布后，ROSÉ难掩激动地表示“我无比震惊”。她在个人社交媒体发布的短视频中坦言“不知该如何表达”，并向粉丝致谢。将于7日在纽约UBS体育馆举行的本年度VMA颁奖礼上，ROSÉ的多项提名对K-POP发展史具有深远意义。这不仅是韩国歌手首次同时入围八个奖项类别，更首度跻身最高荣誉“年度音乐录影带（Video of the Year）”提名名单。通过与布鲁诺•马尔斯合作曲《APT.》引发全球热潮的ROSÉ，此次以个人身份比肩Lady Gag（12项提名）、肯德里克•拉马尔（10项提名）和萨布丽娜•卡彭特（8项提名）等国际巨星。●首度入围“年度音乐录影带”创K-POP纪录创办于1984年的VMA与格莱美奖、全美音乐奖、公告牌音乐奖并称美国四大流行音乐奖项。该奖项尤其注重“可视音乐”的呈现，历届典礼诞生诸多时代经典场面。首届颁奖礼上麦当娜身着婚纱演唱《宛若处女》的舞台至今仍被奉为传奇。ROSÉ此次成为首位入围VMA“年度音乐录影带”的K-POP艺人，书写了全新历史。得益于全球人气，VMA自2019年新设“最佳K-POP”奖项以来，防弹少年团（BTS）、BLACKPINK、Stray Kids等团体持续登台并屡有斩获。但至今未有艺人获得“年度音乐录影带”、“年度歌曲（Song of the Year）”、“年度艺人（Artist of the Year）”等主要奖项。迄今为止K-POP在VMA的获奖多集中于欧美歌手表现相对弱势的“团体”类别。防弹少年团于2019至2022年连续四年获得“年度团体”奖，BLACKPINK（2023年）与SEVENTEEN（2024年）相继蝉联。2020年防弹少年团虽以《Dynamite》入围“年度歌曲”，但最终未能获奖。若ROSÉ能在“年度音乐录影带”或“年度歌曲”等类别摘得奖杯，将为K-POP树立全新里程碑。不过竞争异常激烈，“年度音乐录影带”单元中，凭借超级碗演出获得爆炸性反响的肯德里克•拉马尔的《Not Like Us》、Lady Gaga与布鲁诺•马尔斯的合作曲《Die With A Smile》、比莉•艾利什的《Birds of a Feather》等提名作品均实力强劲。●全球影响力不遑多让但就全球影响力而言，ROSÉ无疑是强有力的竞争者。去年10月发布的《APT.》至今仍停留在公告牌等全球多个榜单排名中。该曲在公告牌主流单曲榜“Hot 100”创下K-POP女艺人史上最高排名第三位，并实现连续41周在榜的惊人纪录。基于此现象级热度，ROSÉ今年4月入选美国《时代》周刊“全球最具影响力百大人物”。某演艺公司相关人士预测：“若ROSÉ此次在VMA多个类别获奖，将成为巩固K-POP国际地位的重要契机。”大众音乐评论家郑敏载（音）表示：“VMA是以人气为评判标准的颁奖礼。ROSÉ获得八项提名，意味着其在全球市场获得高度认可。但由于主要奖项竞争激烈，结果难以预料。”史智媛记者 4g1@donga.com