“特朗普对等关税违法”……又遭美国二审法院掣肘

美国总统特朗普对包括韩国在内的全世界征收的对等关税的合法性争议正在扩大。这是因为，继今年5月一审的国际贸易法院以“侵犯国会权限”为由作出关税无效判决后，二审的华盛顿联邦巡回上诉法院当地时间7月29日也判决称，“决定关税的权限不在总统，而在国会”。不过，为了避免因突然中断关税而引发混乱，并给特朗普第二届政府向联邦最高法院上诉的时间，法院决定在10月14日之前维持目前的关税。特朗普和司法部长帕姆·邦迪也表明了上诉方针。联邦巡回上诉法院7月29日就特朗普作为征收关税依据的《国际紧急经济权限法》判决称：“《国际紧急经济权力法》向总统赋予应对国家紧急事态采取多种措施的权力，但不包括关税、征税权力等。”参与判决的11名法官中有7名表示对等关税是“违法的”。这意味着，特朗普第二届政府以美国出现大规模贸易逆差为由向全世界征收的对等关税，以及以中国、加拿大等国家没有有效管制流入美国的毒品“芬太尼”为由征收的芬太尼关税不合法。不过，特朗普政府以《贸易扩张法》第232条为由，向各国征收的汽车、钢铁、铝等品种关税与《国际紧急经济权力法》无关，今后将继续维持。该法规定，如果认为外国产进口产品对国家安全构成威胁，总统可以限制进口。特朗普在判决结束后在“真实社交”上写道：“极度偏向的上诉法院作出了应该撤回关税的错误判决。如果关税消失，国家将面临‘总体灾难’。”他特别强调了上诉的意向：“我们将在最高法院的帮助下，把这些（关税）用于对我国有利。”不过，如果继一审和二审之后，最高法院也作出类似判决，那么特朗普第二届政府的核心基调、“谈判武器”关税政策将不可避免地遭受巨大打击。此外，有分析认为，包括韩国在内，与已经签订协议的国家之间的贸易关系也可能重新调整。9名终身职美国联邦大法官中有6名具有保守倾向。但是，最高法院是否会无视下级法院的裁决，作出有利于特朗普的裁决，尚难逆料。据悉，政府也认为，目前还很难断定韩国的有利与不利，因此，直到最高法院作出最终判决为止，将慎重观察。华盛顿=常驻记者申镇宇、安圭永记者 niceshin@donga.com、kyu0@donga.com