从塔谷公园棋盘拆除事件看韩国高龄社会的现实困境



全球数亿观众收看的奈飞系列剧《鱿鱼游戏》中曾出现首尔钟路区塔谷公园的场景。剧中招揽游戏客源的“画片人”在公园以老年人和露宿者为对象招募参赛者的画面令人印象深刻。众多影视作品都将塔谷公园描绘成无家可归的老年人和露宿者聚集的场所。媒体报道中也常见“老人游乐场”、“露宿者圣地”等表述。



近日，钟路区政府以“改善公园形象”为由拆除围墙旁的围棋、象棋棋盘，引发争议。区政府解释称，老年人聚集游戏时常发生口角与肢体冲突，加之随地便溺等不雅场景经媒体报道，导致其他市民使用公园困难。但反对意见指出，本可通过取缔违法行为、改善环境解决的问题，为何非要采取拆除老年人活动空间的方式？此举还被批评助长了厌老情绪和负面标签。



区政府的苦衷亦值得理解。塔谷公园持续涌现针对老人和露宿者的投诉，商户屡次抱怨“商圈活力消退”。作为1897年建成的韩国首个近代公园，塔谷公园是史迹第354号指定的国家文化遗产。这个作为三一运动发源地、每年举行纪念活动的历史空间，若长期被老人与露宿者聚集地的负面形象所笼罩，行政当局确实难以坐视不管。



但我们必须反思老年人聚集塔谷公园的结构性成因。经历光复、朝鲜战争、江南开发等剧烈社会变迁的众多老年人，最终沦为社会弱势群体。他们因忙于生计和养育子女而忽视养老准备，年老后难以找到合适工作。在当前以生产人口为中心的劳动力市场中，老年人能从事的工作多为简单劳务。即便名校毕业、从大企业退休者，转行担任保安、代客停车、缝制包扣等零工的现象亦屡见不鲜。



公共养老金的实际收入替代率仅20%左右。韩国虽跻身全球前十经济大国，但老年贫困率始终高居经济合作与发展组织（OECD）成员国前列。若将老年期划分为前期（65-74岁）与后期（75岁以上），越到后期贫困问题越严峻。随着劳动收入减少和健康恶化，75岁以上老年人贫困率已突破50%。聚集塔谷公园的老年人多数正属于此类群体。老龄化导致贫困老人增加，社会负担必然加重。预计每100名生产年龄人口需抚养的65岁以上老人数量，将从2025年的27人增至2050年的74人，2070年更将达81人。针对塔谷公园的负面印象以及“老害虫”等厌老表述，与年轻世代面对此现实的压力感密不可分。



塔谷公园棋盘拆除争议的本质，折射出制度性保障缺失背景下弱势群体的聚集及其导致的行政资源浪费。到2070年，我国65岁以上人口占比将达46%，接近总人口半数。若不能为即将成为高龄社会主流群体的老年人创造经济社会新“落脚点”，今日塔谷公园的冲突必将在明日其他空间重演。

