特检组拘留起诉金建希… 历代第一夫人中第一人

金建希特检组（特别检察官闵中基）29日以操纵股价共犯等嫌疑拘留起诉了前总统尹锡悦的夫人金建希。这是历代第一夫人中第一个被拘留起诉的事例。前任总统夫妇同时接受审判，这在宪政史上尚属首次。尹锡悦被内乱特检组（特别检察官赵恩锡）拘留起诉，正在接受审判。金建希特检组当天表示，以违反《资本市场法》、《政治资金法》和《特定犯罪加重处罚法》中的居间受贿嫌疑，对金建希进行了拘留起诉。特检组将金建希定性为德意志汽车股价操纵事件当时与主犯共谋的共犯，而不是单纯的钱主。另外，她还涉嫌与尹锡悦一起从政治掮客明泰均处无偿接受价值2.7亿韩元的舆论调查，以及涉嫌与建真法师全圣培共谋，从统一教方面收受香奈儿包等价值8000万韩元的财物。特检组起诉金建希以3种嫌疑取得的11.6亿韩元犯罪收益中的10.3亿韩元，并要求追缴保全。这是为了不让随意处理犯罪所得非法收益而冻结其钱财的措施。特检组解释说，无偿舆论调查（2.7亿韩元）因为是尹锡悦和金建希共同参与，所以各自计算一半（约1.3亿韩元）。特检组计划在对金建希进行起诉后，继续对所谓的“卖官卖职疑惑”等各种追加疑惑进行调查。金建希当天在起诉后公开的声明表示：“对让国民担心的这一状况非常抱歉，每天都很痛苦。就像在最黑暗的夜晚月光依然明亮一样，我也会注视我的真实和心意，熬过这个段间。”另外，内乱特检组当天对前国务总理韩德洙以涉嫌帮助发动内乱、伪证、制作及使用虚假公文、损坏公共文件、违反《总统记录物法》等罪名进行了不拘留起诉。李允泰记者、赵承衍记者 oldsport@donga.com、cho@donga.com