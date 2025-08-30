韩国国防开支增加8%，达到66万亿韩元，创下7年来最大幅度

韩国政府将明年的国防预算定为66.2947万亿韩元，比今年（61.2469万亿韩元）增加8.2%。这是自2008年（8.7%）之后的第二高国防费增长率，是继文在寅政府时期的2019年度预算（8.2%）之后7年来的最大涨幅。据分析，这是因为美国特朗普政府要求韩国扩大国防费支出，李在明总统在韩美首脑会谈上正式宣布提高国防开支。韩国政府29日公布的《2026年度预算案》显示，国防预算增长率比全体预算总支出增长率（8.1%）高出0.1个百分点。如果政府预算案在国会获得通过，国防预算占国内生产总值的2.42%，预计比今年上升0.1个百分点。引进尖端武器的预算定为3.2万亿韩元，比今年的1.8万亿韩元翻了将近一番。去年投入1.3万亿韩元的韩国型战斗机（KF-21）的开发和量产预算明年将扩大到2.4万亿韩元。以KF-21开发力量为基础的新一代隐形战斗机研究也将投资636亿韩元。为应对未来战争的人工智能、无人机、机器人等，投资为8000亿韩元，比今年增加3000亿韩元；利用民间优秀技术研究开发实体无人机、机器人的新项目预算定为418亿韩元。另外，还包含了提高初级干部追加报酬（最多增加6.6%）、扩大短期服装奖金、奖励津贴支援对象、新设长期服役者明天准备金等初级干部待遇改善项目。士兵供餐单价时隔近4年上涨1000韩元，编制为每天14000韩元。韩国政府决定，在应对源自美国的关税战等贸易悬案和支援出口企业方面，投入4.3万亿韩元的预算。与今年的正式预算（1.6万亿韩元）相比，增加了2.7万亿韩元。具体来说，为支持对美关税谈判，政府编制了2.1万亿韩元的预算。计划通过产业银行、进出口银行、贸易保险公司等提供政策金融一揽子支援（1.9万亿韩元），顺利支持造船、半导体等对美关税谈判。尹相虎军事记者、世宗=郑顺九记者 ysh1005@donga.com、soon9@donga.com