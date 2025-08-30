李在明政府第一个预算728万亿韩元，从紧缩转向扩张

李在明政府的第一个预算案规模比前一年增加8.1%，达到728万亿韩元。超过8%的增长率是自文在寅政府时期编制的2022年正式预算（8.9%）之后的最高值。前任尹锡悦政府的紧缩政策由此画上句号，再次转向扩张性财政。因此，明年国家债务规模将突破1400万亿韩元，国内生产总值与国家债务的比率也将首次超过50%。韩国政府29日召开由李在明总统主持的国务会议，议决了包含上述内容的明年预算案。明年的总支出为728万亿韩元，比今年的正式预算增加54.7万亿韩元。李在明强调：“韩国经济同时面临着新技术主导的产业经济革新和改善易受外界影响的出口依赖型经济两个课题。明年的预算案是为了同时解决两个课题，并通过经济大革新引导经济恢复和增长的引子。”政府将明年人工智能相关预算定为10.1万亿韩元，是今年的3倍多，产业、中小企业、能源领域的预算也将增加到32.3万亿韩元，增加14.7%。保健、福利、雇佣领域的预算比前一年增加8.2%，达到269.1万亿韩元，在各领域预算中规模最大。虽然总支出定为728万亿韩元，但总收入预计为674.2万亿韩元，所需资金大部分将通过发行国债来充当。因此，明年的国家债务将比今年的正式预算增加141.8万亿韩元，增至1415.2万亿韩元。对于财政健全性的担忧，李在明当天表示：“不能因为撒播的种子不足而犯撂荒的错误。即使借种子撒播，也要做好农活准备，这是常识。”政府将于9月向国会提交当天表决的预算案，接受审议。世宗=朱爱珍记者、尹多彬记者 jaj@donga.com、empty@donga.com