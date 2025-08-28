三星电子与LG电子将在气候产业国际博览会上展示“AI能源”技术

三星电子和LG电子等企业宣布，于8月29日在釜山BEXCO举办的“2025气候产业国际博览会”上展示面向未来气候的人工智能（AI）能源技术。气候产业国际博览会是旨在应对气候危机和实现碳中和的国际活动，主要讨论尖端技术与政策解决方案。本届博览会由韩国产业通商资源部、国际能源署（IEA）和世界银行（WB）共同主办。三星电子本次博览会以AI节能为主题进行展示，内容包括AI节能模式、集成监控与管理、个性化以及楼宇能源管理解决方案等。三星在展区入口设置了大型LED立面屏幕，播放表现气候变化的影像。在“节能专区”内，观众可以查看冰箱、空调、洗干一体机、电视等产品的当前能耗量和月度预测使用量。在客厅风格的“AI节能模式专区”中，三星展示了Bespoke AI无风复合系统空调、Neo QLED电视和Bespoke AI衣柜等产品联动的AI节能模式。在厨房风格的“集成监控专区”内，三星演示了在所有搭载屏幕的产品上监控能耗的情况。在卧室等个人空间，三星还设置了通过分析Galaxy Watch、Galaxy Ring等可穿戴设备收集的数据，根据睡眠模式节约能源的场景。LG电子则打造了270平方米的体验空间，展示用于住宅、公共和商业设施的定制高效暖通空调（HVAC）解决方案。展位入口处陈列了应用AI引擎的系统空调“Multi V i”和“Multi V S”。 在住宅解决方案方面，LG介绍了采用“AI风”功能的Whisen AI系统空调，该产品能够学习用户偏好温度并实现自动控制。公共解决方案部门则展示了四向系统空调，其在制造过程中大幅减少了塑料使用；以及附加了减排装置、能够最大化减少大气污染物排放的燃气热泵系统空调（GHP）。LG还计划介绍建筑管理解决方案（BMS），该方案可集成管理建筑物内各种设施；以及由AI实时分析建筑物内温度和电力使用量并进行自动控制的系统。李敏娥记者 omg@donga.com