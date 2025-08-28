在韩建造美军舰之路开启

据悉，美国政府已向韩方表明，其可动用一切手段缓解现行法规限制，包括动用唐纳德•特朗普总统的行政命令，以绕过《伯恩斯-托勒芬森修正案》（Byrnes-Tollefson Amendment）等被视为韩美造船合作障碍的现行法律。此举旨在为双方合作铺平道路。据预计，双方政府工作层级的首次会议将于下月举行，届时旨在“让美国造船业再次伟大”（MASGA）的韩美造船合作项目有望提速。多位政府消息人士27日透露，美国海军部本月初与韩方商讨加强海军力量的军舰建造合作方案时提出了上述建议。据此，韩国防卫事业厅与美国海军部计划于下月中旬在美国当地举行工作组会议，讨论将纳入行政命令的具体规制缓和方案。《伯恩斯-托勒芬森修正案》规定美国军舰或其船体等主要组成部分不得在海外建造，该法阻碍了在韩国建造美国军舰的设想，而这本是韩美造船合作的重要组成部分。此前普遍认为，由于美国造船厂工人强烈反对此举可能导致工作岗位减少，修法进程困难重重。若特朗普总统为绕过该法限制而发布临时行政命令，预计内容将允许以区块模块形式分割军舰（如舰首、舰尾等）在韩国生产，随后运至美国，由美国造船厂工人进行最终组装。一位政府消息人士表示：“相较于战斗舰艇，军需支援舰等非战斗舰艇的安保相关标准相对宽松，这些舰艇在韩国生产区块模块的可能性较高。”值得一提的是，韩国总统李在明26日（当地时间）访问了位于美国费城的韩美造船合作象征——韩华海洋菲利造船厂。此举是在与美国总统特朗普举行首次首脑会谈的次日，展现了加快“让美国造船业再次伟大”项目等造船合作意愿。李在明总统当日出席了美国海洋厅下单建造的国家安全多任务船“State of Maine”号的命名仪式。他在致辞中强调：“今日的新启航，必将作为韩美两国以坚实友谊书写的又一希望与挑战的历史而被铭记。”孫孝珠 hjson@donga.com