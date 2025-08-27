演员李荷妮坦言：“曾拍情色电影成为明星，但渴望真正表演的迫切感令人心酸”

“作为生活在2025年的女性兼演员，这部作品令人欣喜。我不禁感叹‘我们终于能够毫无负担地笑着观看这样的故事了！’”在22日公开的奈飞系列剧《爱麻》中担任主演的演员李荷妮（42岁）对这部作品怀有极其深厚的感情。24日刚生下二胎的地，竟在19日——仅仅五天前主动要求进行视频采访。尽管该剧被评为“由演员李荷妮主导”的作品，但此举足以展现其强烈的责任感。电视剧《爱麻》正是改编自1980年代情色电影《爱麻夫人》中的那位爱麻。该剧以揭露当年电影制作背后剥削女性现象的核心人物——顶级明星“郑熙兰”（李荷妮 饰）与新晋演员“申珠爱”（方晓麟 饰）的人生故事为框架。特别是熙兰这个角色，从拒绝裸露表演的声明到揭露影视圈性贿赂等重大事件始终处于核心地位。演员李荷妮与如此华丽而坚韧的熙兰堪称天作之合。导演李海暎甚至表示：“写剧本时就想着如果李荷妮拒绝就只能放弃。”“熙兰作为顶级明星本就是‘既得利益者’，所以最初选择为守护现有利益而沉默。但她最终宣布不再缄默，决心抗争并逐步转变。因此我认为熙兰非常了不起。正是每个时代都有这样的人物，才造就了今天的我们。我对熙兰这个角色倾注了深厚感情。”（李荷妮）她也在熙兰身上看到了自己的影子。尤其被吸引的场面是厌恶出演《爱麻夫人》的熙兰，找到正在筹备其他电影的导演（金宗洙 饰）恳求给予出演机会。演员李荷妮表示：“我也始终怀着‘这部作品可能是最后一部’的心态进行表演”，“从这个角度而言，既能理解曾拍情色电影成为明星的熙兰渴望‘真正表演’的迫切感，又感到心酸。”作品中的高潮片段之一是熙兰在某颁奖礼上揭露电影界黑幕的场景。据透露，演员李荷妮演绎这段戏也并非易事。她表示：“为此倾注大量心血，力求展现坚定优雅而又真诚传递信息的形象。”正是这般努力，使《爱麻》升华为为受压迫时代的女演员代言的故事。“某些形式的暴力若持续存在，就会如同结成老茧。有时连喊出‘好痛’都会显得微不足道。我作为新人时也曾经历类似遭遇，因此对《爱麻》更加亲切。但这并非仅是过去的问题。《爱麻》虽以1980年代为背景，却是贯穿时代的故事。”演员李荷妮表示，自己成为母亲后，无论对表演还是对社会都有了更深刻的思考。她坦言：“正如我站在前代人的肩膀上成长一般，认为我们这代人不应对面临的问题保持沉默”，“希望这部作品也能成为促使观众思考‘活在当下能做什么’的契机。”金泰彦记者 beborn@donga.com