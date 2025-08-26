SK海力士全球率先量产321层NAND闪存 主攻人工智能数据中心市场

韩国SK海力士公司25日宣布，已完成321层NAND闪存存储器（见图）产品开发并启动量产。这是全球首款突破300层以上堆积的NAND产品。中国长江存储科技有限公司（YMTC）今年2月开始量产294层NAND，三星电子则自去年4月起生产286层NAND。NAND闪存的堆叠层数越多，数据存储容量越大，空间效率也越高。SK海力士当日表示：“全球首次实现300层以上NAND闪存，再次突破了技术极限”，“将凭借具有现存NAND最高集成度的产品，从明年上半年（1-6月）起正式进军人工智能（AI）数据中心市场。”为增强新产品成本竞争力，SK海力士将容量提升至现有产品2倍的2TB（2太字节）。同时将NAND中独立运行的单位“Plane”从现有4个增至6个，实现了技术创新。通常情况下，NAND容量越大，相同空间内存储的信息越多，会导致数据处理速度下降。SK海力士通过增加Plane数量，将数据传输速度较前代产品提升100%。写入性能提高56%，读取性能提升18%。此外，电力效率得到改善，预计在需要低功耗的AI数据中心领域将产生巨大需求。SK海力士计划首先将321层NAND技术应用于个人电脑固态硬盘（PC SSD），随后扩展至数据中心用企业级固态硬盘（eSSD）及智能手机用统一闪存存储（UFS）。SK海力士副社长郑宇表（NAND开发负责人）表示：“通过本次产品量产，确保了高容量产品组合”，“将顺应爆发式增长的人工智能需求和数据中心市场的高性能要求，实现重大飞跃。”朴贤益记者 beepark@donga.com