朴赞郁新作《无可奈何》入围威尼斯电影节主竞赛单元

第82届威尼斯国际电影节于当地时间27日在意大利威尼斯利多岛开幕。朴赞郁导演的新作《无可奈何》入围主竞赛单元。本届威尼斯电影节格外受到韩国影迷关注。自2012年已故导演金基德的《圣殇》获得金狮奖后，韩国电影已连续13年未能获得该电影节主竞赛单元提名。随着韩国作品时隔多年再度亮相主竞赛单元，国内外对获奖可能性的谨慎预测使得人们对《无可奈何》及其竞争对手的关注度持续升温。本届威尼斯电影节主竞赛单元共有21部作品入围。其中三部影片由曾获得金狮奖的导演执导。最引人注目的是2023年凭借《可怜的东西》获得金狮奖的欧格斯•兰斯莫斯导演的新作《善良的种类》。这部由艾玛•斯通主演的科幻喜剧电影，翻拍自张俊焕导演的《拯救地球!》（2003年）。当时的投资发行公司希杰娱乐也参与了《善良的种类》的策划与制作。2017年金狮奖得主吉尔莫•德尔•托罗导演的《弗兰肯斯坦》（又译《科学怪人》）也是强劲竞争者。多数观点认为该作品与本届威尼斯电影节“怪物”主题高度契合。电影节执行主席阿尔贝托•巴贝拉此前说明：“主题涵盖字面意义上的怪物，直至墨索里尼等历史怪物。”此外，曾凭《罗马环城高速》（2013年）获得金狮奖的吉安弗兰科•罗西导演的新作《云之下》也入围主竞赛单元。本届电影节另一看点是奈飞的强势进军。奈飞共有《弗兰肯斯坦》、美国政治惊悚片《炸裂白宫》以及乔治•克鲁尼主演的喜剧《杰•凯利》三部作品入围主竞赛单元。美国娱乐媒体《综艺》评价称：“虽然戛纳因影院上映规则与奈飞产生冲突，但威尼斯反而接纳奈飞，使电影节的吸引力进一步增强。”电影界认为，奈飞进军电影节“并非简单的数量扩张，而是战略性的作品组合”。分析指出，其通过科幻、政治惊悚和喜剧等不同类型作品吸引多元口味的评审团，旨在冲击多个奖项。奈飞曾于2018年凭借电影《罗马》获得金狮奖。海外媒体还将考塞尔•本•哈尼耶导演的《欣德•拉贾布之声》和拉斯洛•奈迈施导演的《孤儿》列为有力竞争者。《欣德•拉贾布之声》取材于去年遭以色列军炮击身亡的五岁巴勒斯坦女童的真实事件。《孤儿》则以1956年匈牙利革命刚结束时期为背景。奈迈施导演因与前作《索尔之子》同样深刻呈现历史创伤而获得高度评价。颁奖典礼将于下月6日与闭幕式同期举行。金泰彦记者 beborn@donga.com