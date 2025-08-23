自诩“KLPGA王中王”的Wemix锦标赛举办仅两年面临存废危机

2023年自封为韩国女子职业高尔夫巡回赛（KLPGA）王中王战的Wemix锦标赛，在举办两年后实际上已进入废止程序。该赛事首届冠军奖金虽达8亿韩元，但两年后骤降至1亿韩元左右水平，致使赛事陷入存废危机。综合东亚日报采访内容可知，赛事主办方游戏公司Wemade至今未能公布总奖金规模及冠军奖金金额。韩国女子职业高尔夫巡回赛相关人士表示：“Wemix锦标赛只是巡回赛官方认证的‘活动赛事’”，“因此巡回赛既无强制要求奖金金额的理由，也未设公布奖金规模的最终期限。”“Wemix币”退市决定成为致命一击。该赛事奖金以Wemade公司的加密货币Wemix币形式发放，总奖金为100万Wemix币，冠军奖金为25万Wemix币。Wemade公司为应对Wemix币价格波动，已按1Wemix币兑500韩元的汇率向韩国女子职业高尔夫巡回赛预付5亿韩元保证金。随着今年6月Wemix币退市，赛事总奖金实际降至5亿韩元。2023年首届Wemix锦标赛李艺媛（22岁）夺冠时，选手们对该赛事的反响十分热烈。一位巡回赛选手表示：“Wemix锦标赛并非4轮比赛而是2轮赛事，只要两天发挥出色就能获得高于大赛的奖金，这对选手们形成了巨大激励。”选手们对获取参赛资格所需的Wemade积分也展现出高度关注。但自去年冠军金敏善（22岁）获得约3亿韩元奖金后，选手们对该赛事的期待感明显下降。今年顶尖选手之间普遍认为“参加该赛事缺乏实际效益”。一位巡回赛选手坦言：“我们虽非纯粹为奖金参赛，但确实没有理由非要参加非官方认证的赛事”，“应该没有顶尖选手会参加总奖金仅5亿韩元水平的赛事。”金正勋记者 hun@donga.com