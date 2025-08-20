韩国“向产业灾害宣战”期间发生列车碾压事故 致2死5伤

正在运行的列车碾压轨道检查人员，造成2人死亡、5人受伤。根据作业人员等陈述，尽管已响起列车接近警报仍发生事故，人为因素导致事故的可能性较大。李在明总统宣布“向产业灾害宣战”之际，继民间领域后公共部门也发生事故，预计政府将采取强力应对措施。据韩国铁道公社和庆北消防本部消息，19日上午10时52分许，在庆尚北道淸道郡华阳邑三新里京釜线铁轨上，从东大邱站出发前往晋州站的木槿花号1903次列车撞上了在轨道周边作业的7名工人。此次事故造成7名工人中2人死亡（分包商所属人员6名和韩国铁道公社职员1名）、4人重伤、1人轻伤。遇难者遗体已安放在淸道大南医院，伤者被转移至庆州东国大学医院、庆山世明医院、安东医院等机构救治。作业人员当时正在检查近期暴雨造成的受损情况，对南省岘站至淸道站区段边坡进行勘察。在获得南省岘站长批准后仅7分钟便发生了事故。韩国铁道公社相关人士表示：“原则上禁止进入轨道范围，正在调查人员进入轨道的具体经过。”据悉一名伤者陈述称：“虽然列车接近感应应用程序发出了警报，但因未见列车踪影，误以为是设备误报。”警方和雇佣劳动部表示将依据《产业安全保健法》和《重大灾害处罚法》展开调查。清道郡=张英勋记者、大田=金泰荣记者 jang@donga.com、live@donga.com