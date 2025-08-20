李在明强调：“有要遵守的原则”……支持处理《黄色信封法》

李在明总统19日在与陪同参加韩美首脑会谈的经济界人士举行的座谈会上表示：“政府的最大目标是搞活经济，为持续增长奠定基础。”他同时表示，“有需要对标发达国家的地方”，对执政党按照原案处理《黄色信封法》（工会及劳动关系调整法》第2、3条修正案）和《商法》修正案的方针表示支持。有人指出，李在明政府口头上强调亲企业政策，实际上反而加重了本来就因关税而遭受出口低迷和内需停滞等综合危机的企业的负担。李在明当天在龙山总统室举行的座谈会上表示：“《商法》和《黄色信封法》在原则性方面有需要对标发达国家的地方，从世界水平来看，在工人或商法水平上也有应当遵守的原则。”总统秘书室长姜勋植也表示，“我不认为回避或推迟（这两项法案）就能解决问题。据我所知，企业也出现了接受的部分”，事实上倾向于单方面处理法案。执政的共同民主党不顾继前一天经济团体之后美国驻韩商会当天也表示忧虑，再次确认了不修改法案原案进行处理的方针。美国驻韩商会会长詹姆斯·金会见共同民主党院内代表金炳基时表示：“我们担心国会通过《黄色信封法》会对韩国作为亚洲地区枢纽的地位产生负面影响。美国企业对此也心生忧虑。”对此，金炳基表示：“改善不合理的限制是政府和共同民主党的坚定意志。”一同出席会晤的院内政策首席秘书许荣在接受记者采访时表示：“（金会长）提及成本大幅上升的可能性，对此表示了担忧。（但黄色信封法）不能修改。计划按照提交（全体会议）的程序进行处理。”朝野当天达成协议，按照当初的计划，从21日开始举行国会全体会议，但在国民力量党举行全党大会的22日休会一天。据此，国会预计到21日-22日上午为止通过《广播二法》（广播文化振兴会法、韩国教育广播法），并于23日把《黄色信封法》提交全体会议，经过无限制辩论后，于24日进行表决处理。商法修订案则将于24日提交，25日进行表决处理。尹多彬记者、赵东柱记者 empty@donga.com、djc@donga.com