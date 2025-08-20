

十二岁时分享过心事的海成和娜英。但因娜英移民海外而分开的两人，十二年后通过脸书重新取得联系。虽然分别在韩国和美国生活，通过网络确认彼此心意，却因无法相见最终再度离别。又过了十二年，他们才在纽约重逢。已与美国男子结婚的娜英，和明知此事仍前来相会的海成，怀揣着美好情感却陷入无法靠近的复杂心绪。



席琳•宋导演这部自传性作品《过往人生》（原题：Past Lives），之所以不惜借助“前世”概念展开叙事，是因为其中蕴含着“移民”这一独特视角。对移民而言，离去前的生活与离去后的生活，恍如前世与今生。姓名、国籍、语言全然改变，这便是所谓“边界人”的生存困境。因此娜英对海成这样表露心迹：“你喜欢的那个娜英并不在这里。但那个女孩确实存在过。虽然此刻不在你面前，但并非虚无。二十年前，我把她和你一起留在了故乡。”



移民这样的边界人所拥有的独特视角究竟是什么？是在两种身份认同间遭受歧视的同时，却能同时接纳双重身份包容前行的目光。正如近期《K-pop：猎魔女团》导演玛吉•姜所展现的，拥有双重身份的边界人呈现的独特视角正引发关注——那种既不过分沉溺于国家叙事，又对故土怀有特殊情感的恰当距离感。如今步入全球化时代的韩国，同样需要这种保持适度距离反观自身的边界人视角。



“你喜欢的那个娜英并不在这里。”——席琳•宋《过往人生》



大众文化评论家

