孙兴慜闪耀美国赛场：首发出场、首献助攻、首获最佳

孙兴慜（32岁）在代表洛杉矶FC足球俱乐部的首次首发亮相中贡献锁定胜局的助攻，并被评选为当场最佳球员（POM）。孙兴慜于17日在美国马萨诸塞州福克斯堡的吉列体育场进行的美国职业足球大联盟（MLS）客场对阵新英格兰革命队的比赛中，以中锋身份首发出场并打满全场，率领球队以2比0获胜。孙兴慜在洛杉矶FC俱乐部以1比0领先的下半场补时阶段贡献助攻。孙兴慜在反击中将球带入对方禁区，随后将球传给从左侧插上的队友马蒂亚斯•舒亚尼耶（26岁，加拿大）。舒亚尼耶破门得分，孙兴慜也由此在美国赛场留下首个攻击点（进球或助攻）。孙兴慜也参与了马克•德尔加多（30岁，美国）在下半场第6分钟的率先破门。在孙兴慜于禁区内与对方中场球员马特•波尔斯特（32岁，美国）进行身体对抗过程中，球发生折射，德尔加多跟进射门得分。美国职业足球大联盟官方最初将此球也记为孙兴慜助攻，但随后确认球是因击中波尔斯特脚部后发生折射，故修正了记录。根据美国职业足球大联盟官方数据，孙兴慜当天的传球成功率达90%。足球统计机构“FotMob”赛后给予孙兴慜全场球员最高的8.5分评分，并评选其为当场最佳球员。据该机构统计，孙兴慜当天共创造五次射门机会，为两队球员中最多。孙兴慜也是此役遭受犯规次数最多（三次）的球员。洛杉矶FC俱乐部主教练史蒂夫•切伦多洛赛后表示：“像孙兴慜这样兼具智慧与经验的球员在世界上并不多见，这场比赛让我们看到了他的实力。”他补充道：“美国职业足球大联盟是一个在客场取胜不易的联赛。我们非常期待与孙兴慜共事的未来。”取得近四场比赛首胜的洛杉矶FC俱乐部积分达到40分（11胜7平6负），保持西部联盟第五名的位置。孙兴慜在接受美国职业足球大联盟官网采访时表示：“我享受着每一天、每一刻。尤其是在客场获胜时，感觉格外好。”孙兴慜在10日对阵芝加哥火焰队的美国职业足球大联盟首秀中，于下半场第16分钟替补登场，并在球队1比2落后的下半场第32分钟制造点球，帮助球队最终2比2战平。孙兴慜将于24日在客场对阵达拉斯FC队的比赛中挑战其美国职业足球大联盟首粒进球。另一方面，在送别并肩作战十年的孙兴慜后迎来2025-2026赛季的托特纳姆热刺队，于16日在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的英格兰足球超级联赛（EPL）揭幕战中，凭借里沙利松（28岁，巴西）的梅开二度，以3比0战胜伯恩利队。黄喜灿（29岁）所在的伍尔弗汉普顿队在赛季首场比赛中0比4负于曼城队。黄喜灿于下半场第37分钟替补登场，出场9分钟。金玟哉（29岁）于下半场第35分钟替补登场的拜仁慕尼黑队在2025年德国超级杯中以2比1战胜斯图加特队。这项也被称为弗朗茨•贝肯鲍尔超级杯的赛事，由上赛季德国足球甲级联赛冠军与德国足协杯（DFB-Pokal）冠军进行单场决胜。