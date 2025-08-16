尹奉吉义士被捕后……中国政府曾援助我国的抗日运动

至死猛烈抨击本国发起的侵略战争的日本诗人鹤彬（1909∼1938年）。此人在我国鲜为人知，1937年日本对中国发动全面战争后，他接连发表批判战争、呼吁反战的诗歌。他最终因违反《治安维持法》被日本帝国主义逮捕，翌年离世。更早的1932年，尹奉吉义士在上海虹口公园举义后，中国国民政府秘密保护金九等大韩民国临时政府领导人，并提供日常生活支持，相互援助抗日运动。《开启和平的历史》是韩中日三国的历史学者、教师和市民团体为共享“东亚共同的历史认识”而共同编写的第三本历史教材。它涵盖了东亚自19世纪在西方压力下开放门户的“开港期”直至今日的历史。39名作者和24名译者等从2015年起合力撰写，历时十年完成。首尔大学、东京大学、中国社会科学院、亚洲和平与历史教育连带等所属作者参与了编写。这本教材虽可能略显枯燥，但读起来却轻松有趣。全书分三部九章，由36个问题构成，每章开头均附有详尽的背景说明和年表，便于理解。虽然编写时考虑了青少年读者，但书中那些平时未曾想到的问题却能直击成年读者的盲点。例如，“外交谈判使用何种语言进行？”“在总动员体制下，残疾人处于何种境地？”等。例如，1882年朝鲜与西方列强签订首个条约《朝美修好通商条约》的现场，使用的是何种语言？正确答案既非英语也非韩语，而是汉语。当时朝鲜没有能讲英语的译官，且谈判并非直接进行，而是经由清政府中介促成。书中进一步说明：“会谈以全权代表申櫶的发言由朝鲜译官译成汉语，再由中国译官转译成英语传达给美国全权大使的方式进行。”该书另一亮点在于均衡地梳理了韩中日三国对同一事件的情况和立场。在我国，8月15日是摆脱日本帝国主义殖民统治黑暗时期的“光复节”。在朝鲜则称为“祖国解放纪念日”。而作为战败国的日本，则称之为“终战纪念日”。书中指出其“不使用‘战败’或‘投降’等‘刺激性’表述”。那么台湾的“光复节”也是8月15日吗？台湾将其定为10月25日，即日本台湾总督府向中国国民政府签署投降文书之日。合上书页时，能感受到对冲突与合作交织的东亚三国的视野变得更为开阔。对作者们所言“敌对某人，往往源于对其缺乏了解。对话、讨论以及面向未来的团结，才是开启历史新可能性的关键”，不禁令人颔首认同。本书副标题为“韩中日三国共同思考东亚的未来”。李知允记者 leemail@donga.com