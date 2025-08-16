市民守护“被遗忘的独立遗址”……“若无独立斗士 何来今日我们”

为守护被遗忘的独立运动遗址，一批市民正积极行动起来。今年3月，江原道春川市成立了“春川抗日爱国先烈遗产守护会”（以下简称遗产守护会）。55名市民因痛感当地缺乏纪念独立运动家的设施而自发集结，成员涵盖个体经营者、家庭主妇、大学教授等群体。他们持续开展管理因后代失联而遭荒置的独立斗士墓冢及故居遗址、发掘遭长期遗忘的独立运动遗迹并推进国家报勋部显忠设施登记等工作。13日在春川市南面，遗产守护会运营委员长南贵佑（61岁）清理了韩国首位女性义兵长尹熙顺义士（1860∼1935年）墓冢堆积的落叶，并亲手拂去碑石浮尘。尹义士曾在半岛领导义兵斗争，于满洲开展抗日斗争。1994年经其孙已故光复会江原道支部长柳然益等努力，遗骸自满洲发掘后移葬于此。但到曾孙辈时，管理已实质中断。为此，遗产守护会十余名成员上月来此修葺墓地。南贵佑表示：“墓地整理仅过一月，杂草已长逾二十公分。”邻近的朴化知义兵长（生年不详∼1907年）墓园亦处境相似。上月遗产守护会成员到访时，连翘灌木疯长逾两米致难以进入。成员除草时四人遭马蜂蜇伤。虽有标注宗孙联系地址的标牌，但以“017”开头的旧号码无法接通。铁制标识牌更将朴先生姓名误刻为“华芝”而非“化知”。南贵佑苦笑道：“我们互相提醒别称这是‘志愿劳动’。若没有这些先烈，就没有我们，守护遗迹是我们的责任。”发掘未获认定的独立遗址及独立功臣亦是该组织目标。朴化知义兵长在1907年丁未义兵期间任义兵招募长，被捕后经严刑拷打殉国，至今未获叙勋。会员们计划通过补充材料加速推动朴义兵长的叙勋进程。南贵佑强调：“许多人为祖国独立献出生命却未获独立功臣认定。高龄后代难以承担显忠设施发掘及佐证材料收集工作。若国家不介入，这些遗迹恐将在我们这代消失。”春川=徐智媛、长城郡=李亨柱记者 wish@donga.com、peneye@donga.com