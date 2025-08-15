迷上防弹少年团歌曲 法国青年成为韩国历史传播使者

因观看防弹少年团（BTS）的歌曲和舞蹈而对韩国产生好感。不仅学习了韩语，还开始研究韩国历史，并在大学选修了相关课程。如今，他们已从法国的“K-Pop迷”蜕变为传播韩国历史的“传道者”。这是在驻法国韩国文化院于法国巴黎主办、自8月14日起举行的光复80周年纪念“走向和平的旅程”展览中担任讲解员的阿纳埃尔•泽莱塔（24岁）、阿梅莉•沙马尔（22岁）和伊内兹•佩雷拉（26岁）三人的故事。三人于13日（当地时间）在巴黎第8区的驻法国韩国文化院接受《东亚日报》采访时异口同声地表示：“接触韩国历史和传统文化后，对韩国的理解更加深入了。”三人在此次展览中负责向全球参观者讲解韩国独立运动的过程。泽莱塔表示：“能够向外界传达法国曾对韩国临时政府的活动给予非正式支持的事实，也令人感到高兴。”三人均展现出对韩国及韩国文化不同寻常的深度见解和鉴赏力。曾就读于庆熙大学、巴黎西岱大学并学习韩国近现代史的沙马尔表示：“我研究了曾遭受殖民统治的韩国成长为经济大国的过程，感到令人钦佩。用一句话说就是‘疯狂（Fou）’。”她分析道：“韩国克服光复、六二五战争、民主化等重重难关的力量，也融入了K-Pop之中。”曾作为釜山大学交换生的佩雷拉也表示：“了解了板索里、玄琴等韩国传统音乐后，我更加喜爱K-Pop了”，“尤其喜欢将传统与现代相融合的防弹少年团成员SUGA以及宋素姬等音乐人。”三人坦言，在学习韩国历史之前，并不了解韩国曾被殖民统治的历史。在西岱大学主修韩国学的泽莱塔强调道：“青少年时期主要学习的是以西方为中心的历史。直到上了大学，才了解到日据时期韩国独立运动是自主且激烈进行的”，“至今仍在发声的日军‘慰安妇’老奶奶们就是其证明。”佩雷拉也表示：“白人对殖民统治往往缺乏共情能力。希望更多西方人能了解韩国克服殖民统治的历史。”他还介绍自己祖籍是曾遭受法国殖民统治的阿尔及利亚。近期，韩国旅行在法国年轻人中也掀起热潮。曾去过西大门刑务所的沙马尔强调道：“在被囚禁（参观）的那几十分钟里，我更加热爱韩国了。一定要去看看。”推荐安东河回假面舞节的佩雷拉也表示：“接触到假面舞、板索里、玄琴琴声等，内心自然而然会变得平静。”柳根亨 noel@donga.com