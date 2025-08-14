前第一夫人卷入卖官鬻爵丑闻 收受名牌换取公职任命

随着金建希女士被拘捕，韩国出现“前总统夫妇同时被拘捕”这一史无前例的局面。其背景在于，有观点指出，金建希女士利用第一夫人的地位，涉足了所谓的“卖官鬻爵交易”。特别检察组调查揭露，金建希女士收受了价值数千万韩元的名牌物品，并接受了公职人事请托等贿赂嫌疑。此外，还存在金建希女士收受钱财后干预国会议员党内提名和公职任命等嫌疑进一步浮出水面的可能性。金建希特检组（特别检察官闵种基）在导致金建希女士被拘捕的德意志汽车股价操纵、明泰均党内提名干预、建进法师及统一教请托等三大嫌疑之外，正加速调查所谓的“卖官鬻爵嫌疑”：即金建希女士收受瑞熙建设公司会长李奉宽价值总计1亿韩元的名牌项链、胸针、耳环等贿赂，并将李会长的女婿朴成根任命为国务总理秘书室室长。特检组计划于14日上午10时，在金建希女士被拘捕后首次对其进行传唤，正式就其受贿嫌疑等展开调查。据13日法律界消息，特检组已确认金建希女士不仅在北约（NATO）巡访期间佩戴了价值6000万韩元的梵克雅宝项链，还收受了李奉宽会长赠送的同一品牌价值3000万韩元的胸针和价值2000万韩元的耳环。特检组正在核实的事实关系显示，李奉宽会长于2022年3月总统大选刚结束后，以当选祝贺名义首先赠送了项链；一个月后再次会面时，又赠送了胸针和耳环并提出了人事请托。特检组正扩大调查范围，不仅包括李奉宽会长赠送的三种首饰，金建希女士巡访期间在公开场合佩戴的价值2000万韩元的蒂芙尼胸针和价值1500万韩元的卡地亚手镯，是否同样属于存在对价关系的贿赂。特检组还怀疑金建希女士不仅干预公职任命，更可能深度介入政府的合同授予。特检组正在确认，企业家徐某于2022年9月向金建希女士赠送价值5000万韩元的江诗丹顿名表后，随即承揽了“总统警卫机器狗供货”项目，这是否也与金建希女士的幕后干预有关。徐某还声称“曾受金建希女士之邀参与总统室宣传工作”，这也与金建希女士的卖官鬻爵嫌疑相关联。有关“官邸搬迁特殊待遇嫌疑”的调查也已全面展开。特检组于13日对负责官邸内部装修的企业、监查院，以及曾任总统室管理秘书官的前国土交通部第一次官金梧镇等进行了扣押搜查。法律界相关人士表示：“从法律理据上看，虽然金建希女士的拘捕理由被列为存在虚假陈述和毁灭证据的可能性，但第一夫人涉嫌收受名牌物品作为公职交易对价的疑问，其政治影响巨大，因此其被拘捕恐难避免。”宋有根记者、李润泰记者 big@donga.com、oldsport@donga.com