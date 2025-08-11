加强对交往暴力的处罚……“即使受害者不愿进行处罚，也可以适用跟踪骚扰法”

为了防止最近接连发生的“交往杀人”悲剧，警方决定对恋人之间的暴力也积极适用跟踪骚扰处罚法。如果适用该法律，即使受害者不愿意，也可以处罚加害者，因此可以迅速分离和保护一直处于死角地带的受害者。警察厅10日表示，已经向全国发放了包含上述内容的《应对交际暴力综合手册》。● 即使受害者不愿意，也可以隔离、处罚加害者此前，交往暴力大多被适用暴行、伤害等违背意愿不处罚罪，如果受害者说“正在继续交往”或“不希望处罚”，警方就难以积极介入。据警察厅透露，交往暴力举报从2017年的3.6267万件增加到去年的8.8394万件，是原先的2.4倍，但同期被检举人员从1.0236万人增加到1.4700万人，仅增加43.6%。国会立法调查处分析称，“原因可能是（受害者）不愿处罚”。警察在手册中提出的事例如下。恋人关系A某和B某因暴行、争吵，警方接到超过10次的112报警，但受害者B某说：“平时还好。两人一直在交往，不希望受到处罚。”警方因此未能隔离加害者。今后这种情况也将适用跟踪骚扰处罚法。该法的违背意愿不处罚条款将于2023年废除，可以与受害者的意愿无关进行处罚。警方接到112报警后，如果判断为“违反对方意愿”，可以根据职权下达禁止接近居住地100米和电气通信等紧急应急措施，立即分离。上个月在大田，一名20多岁的男子用凶器杀害交往的女性一个月前，也曾对女性施暴或威胁，警方接警后出动，但因为受害者提交不愿处罚申请书，没有采取隔离措施。去年4月，在庆南巨济市，一名20多岁的男子殴打一名10多岁的女性，警方接到报案11次，但同样因为受害者表示不希望处罚，没有采取分离措施。最终，女性遭到杀害。但如果根据新标准，一再报警本身就被视为受害者的不安感和危险信号，可以成为早期介入的依据。● 如果反复争吵，可视为交往暴力的危险信号除了跟踪骚扰处罚法之外，警方还决定积极立案调查经常伴随交际暴力的犯罪行为。△习惯性暴行△擅自查看手机（违反《信息通信网法》）△以危险品相威胁（特殊威胁）等，可以与受害者的意愿无关进行处罚。此外，手册规定，没有物理暴力的争吵、咨询等较轻的举报也要用“交往暴力”代码进行管理。其宗旨是，即便是表面上看起来轻微的事件，一旦累积，也要作为危险信号掌握，防止再犯。警方在将手册立即适用于现场的同时，还将完善立法。目前正在推进修改法律，在发生跟踪骚扰犯罪时，无需经过检查即可直接请求法院采取临时措施（100米以内，禁止接触电子通信、拘禁等）。上个月26日在京畿道议政府市发生的跟踪骚扰杀人事件中，50多岁女性曾3次举报前职场同事跟踪骚扰，但临时措施申请被检察机关驳回，最终酿成了惨剧。目前，紧急应急措施可以职权发布，但临时措施必须经过检察机关。专家们对警方修改手册表示欢迎，同时指出要加强物理隔离措施。以去年为基准，在交往暴力被检举人员中，被拘留的嫌疑人的比率仅为1.9%，因此需要更加积极的拘留措施。韩国女性的电话女性人权咨询所所长金秀晶（音）表示：“现在‘禁止接近100米以内’的措施在现场没有取得效果的情况很多。应该更加积极地实行对加害者的拘禁等措施。”全南赫记者 forward@donga.com