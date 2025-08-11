特朗普的中国之问，韩国准备好回答了吗？



李在明总统即将与美国总统特朗普举行首次首脑会谈。虽然在政权初期度过了关税谈判的难关，但对手是特朗普。在韩美关系面临转换期的情况下，李在明和特朗普的首次会谈带来的风险相当大。



首脑会谈通常是难以失败的外交活动。工作人员事先密切协调日程和议题，集中所有努力减少失败的危险。但与特朗普的会谈不同于一般的峰会。无法预测的变数太多。



美国时事周刊《大西洋月刊》最近采访了特朗普第二届政府上台后举行首脑会谈的6个国家的外交官，并报道了他们为成功举行会谈的建议。这为准备与特朗普举行首脑会谈的其他国家提供了一个可资借鉴的范例。



第一个成功的秘诀是奉承和华丽的技巧。把特朗普比作“父亲”而引发热议的北约秘书长马克·吕特的恭维只是基本功。会谈成功之后，还有像芬兰总统一样的个人技——他是高尔夫国家代表出身，与特朗普组队获得高尔夫大赛冠军、像法国一样的华丽礼遇——邀请特朗普参加大规模阅兵活动、像以色列总理内塔尼亚胡一样的外交、军事成果——通过促成以色列-伊朗战争停战后，推荐特朗普为诺贝尔和平奖候选人。这是，正是他们得出的结论，



第二是对意外情况的充分准备。如果说第一个是确保会谈成功的秘诀，第二个则是防止失败的忠告。在美国总统办公室椭圆形办公室举行的首脑会谈中，经常有特朗普和副总统万斯、国防部长赫格塞思等代表“让美国更加伟大”团队的部长们的陪同下，围绕敏感悬案，对对方首脑穷追猛打，就像是开听证会一样。此外，以采访记者身份进入会场的亲特朗普倾向的社交媒体网红们还会提出意想不到的问题，会谈现场到处都隐藏着地雷。



特朗普在执政第一任期时，也以逼迫对方首脑而闻名。2017年6月与特朗普举行首次首脑会谈的文在寅总统也是如此。据悉，特朗普在结束与文在寅的纪念合影后，立即带他前往位于白宫三楼的条约室，非公开地提出了10多个问题。“驻韩美军免费驻扎在韩国，你怎么看?”“怎么看金正恩?”“萨德部署为什么不按计划进行?”等当时韩美关系的敏感问题，像是在施压面试一样刨根问底。



李在明总统也需要对特朗普的突发问题做好彻底的准备。最棘手的问题很可能与中国有关。李在明在总统选举期间接受美国《时代》杂志采访时，被问到中国进攻台湾时是否会参战时，回答说：“如果外星人想要入侵地球，我会考虑答案。”对于不断提出非此即彼问题的特朗普来说，这种战略模糊性可能行不通。特朗普政府已经宣布：“安美经中（安保靠美国，经济找中国）已经结束。”



韩美首脑会谈的结果也会反映到后续关税实务谈判中。特朗普以“在国家安全问题上与美国没有充分一致”来评价一些关税谈判失败的国家。如果得出韩国对中国的想法与美国不同的结论，将对整个同盟产生直接的负面影响。以韩美同盟为中心改善周边国家关系的实用外交构想能否迈出第一步，取决于此次会谈。

